Política 05-12-2019

Asambleas Territoriales de Linares pide incluir opción “asamblea constituyente” en consulta ciudadana

Las Asambleas Territoriales de Linares, a días de la Consulta Ciudadana convocada por los municipios de Chile, incluyendo en esta ciudad, para el próximo 15 de diciembre, plantean que si no incluye la opción de “Asamblea Constituyente”, no cumple con el objetivo de las demandas ciudadanas manifestadas en poco más de 6 semanas.

En un comunicado de 3 puntos básicos, indican que “respecto a la Consulta Ciudadana convocada por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), fechada para el 15 de diciembre de 2019, y habiendo asistido como oyentes al Concejo Municipal de Linares, el martes 03 de diciembre, Asambleas Territoriales Linares señala lo siguiente:

1. El municipio y sus autoridades, alcalde y concejales, confirmaron que la consulta

ciudadana no incorporará el mecanismo “Asamblea Constituyente” en la papeleta de

sufragio… aclaramos que aún existe la posibilidad de incluir el mecanismo Asamblea Constituyente en la papeleta relativa a las decisiones y demandas locales. El miércoles 04 de diciembre, la comisión técnica municipal dirimirá las preguntas a suscribir… instamos a sus integrantes a incluir el mecanismo exigido durante las casi siete semanas de movilización y, así, dar cuenta si Linares quiere una Asamblea Constituyente, o no.

2. Del mismo modo, apelando a la real participación ciudadana, exhortamos al Alcalde

Mario Meza y el concejo municipal en su conjunto, a viabilizar un canal o plataforma

digital para sufragar el 15 de diciembre próximo, a fin de concitar mayor participación

ciudadana….

3. También consignamos que la consulta ciudadana no incorpora la figura de “apoderado

de mesa” y no fue incluida por la estructura municipal. Por tanto, interpelamos al

municipio a validar y promover la fiscalización popular, a través de “veedores”…

llamamos a todas las personas que se han movilizado durante las últimas semanas a supervisar el proceso de sufragio, asegurándose que la contabilidad de los votos sea público y a viva voz.”