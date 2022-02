Opinión 25-02-2022

Asech y libertad de emprender: “Garantizar el derecho a emprender y no intervenir el funcionamiento del mercado discrecionalmente es una señal potente de optimismo para todo el mundo emprendedor”

(Santiago, 23 de febrero de 2022) La Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional aprobó en particular el artículo 18 que se refiere a “la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas" y en esa línea resolvió proponer al Pleno un articulado que señala que "la Constitución asegura a todas las personas naturales y jurídicas la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas”.

Respecto a este punto, Marcos Rivas, presidente de la Asech señaló que “la Convención ha escuchado a todos los gremios empresariales, emprendedores y mipymes al asegurar la libertad de emprender e impulsar que el Estado tenga un rol clave en proteger y fomentar a las mipymes”

Para la Asech es deber del Estado promover e incentivar la existencia de las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho a emprender libremente, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas. Al respecto Rivas señaló que, ““vemos que la Convención va por el camino correcto cuando escucha a la ciudadanía y en nuestro caso a cerca de 900.000 emprendedores y mipymes, privilegiando iniciativas que realmente protegen y potencian ese derecho”.

En tanto Jorge Welch, vicepresidente del gremio explicó que “el garantizar el derecho a emprender y no intervenir el funcionamiento del mercado discrecionalmente es una señal potente de optimismo para todo el mundo emprendedor. Nuestro norte es poder trabajar tranquilos y que el Estado se ocupe de que la cancha esté nivelada. Asimismo, celebramos que conductas contrarias como la colusión, reciban sanciones, sin excepción”.

“Nos da optimismo que las distintas corrientes y colectivos de la Convención logren ponerse de acuerdo apoyando el derecho a emprender y a la libre iniciativa económica”, puntualizó Juan José Besa, secretario general de la Asech.

“No podemos perder nunca de vista que para un grupo importante de chilenos hoy el emprendimiento es el único camino para sacar a sus familias adelante, es una herramienta clave de movilidad social y un elemento primordial de la actividad económica. Esperamos que la Convención continue por esa línea y que el gobierno entrante fomente el emprendimiento y proteja la libertad de emprender con políticas públicas que impulsen que las pymes sean un aporte real al PIB porque hoy no lo es. Si a los emprendedores y MiPyMes les va bien, a Chile le irá muy bien", finalizó el líder del gremio.