Política 13-03-2019

Aseguran que “Fonasa plus es una privatización encubierta”

El presidente de la Comisión de Salud, el senador Guido Girardi planteó que es “lamentable” el proyecto que mandará el Ejecutivo que pretende modernizar el sistema de Fonasa, y que eleva -de forma voluntaria- un punto, la cotización de los usuarios (de 7% a 8%), con el fin de mejorar las coberturas y convenios.

La iniciativa conocida como Fonasa Plus, “vuelve más segregado el sistema ante la situación dramática que vive el sector salud, de la cual es responsabilidad de muchos gobiernos. Se planten voladores de luces que van en sentido contrario de lo que hay que hacer”, enfatizó el congresista.

Luego explicó que “Fonasa atiende al 80% de menores recursos, pero con los mayores problemas de salud pues tienen un 380% más de posibilidad de tener hipertensión que una persona de altos ingresos, un 220% más de diabetes y un 280% de mayor riesgo de infarto al corazón”.

“Fonasa Plus es una isaprización de la salud, es decir los males que tienen las isapres y que debemos corregir, se los quieren traspasar a Fonasa y eso no lo vamos a aceptar. El ex ministro (Jaime) Mañalich dijo que es el camino a la inequidad porque en todas partes del mundo el Estado financia la salud de los más pobres a través del aporte fiscal y los impuestos y aquí se propone aumentar la cotización a un 8% o más. En función de ese aporte se le entregará un mejor plan. Eso es inaceptable”, sentenció.