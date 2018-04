Opinión 29-04-2018

Asesinos nocturnos

En una noche de otoño cuando las hojas húmedas ya no emiten ruido al pisarlas, lo que la hace más callada y sola; caminaba con destino a casa. Faltaban pocas cuadras para llegar, entonces unos gritos de auxilio interrumpieron el silencio, despertando mi temor y ahuyentando la osadía…

Una bella dama agitaba su cartera con la intención de alejar a una jauría de perros que la acosaban, ladrando amenazantes y acorralándola. Se unían “valientemente” para no solo asustar a su presa.

Felizmente en el camino encontré una gruesa rama y la usé con decisión y gritos, pretendiendo esconder el temor que les tengo, pues cuando tenía ocho años aproximadamente, iba portando bajo el brazo una revista de historietas por calle Freire en dirección a casa de un compañero de colegio para cambiarlas. Al llegar a una esquina pasé rozando un portón semiabierto. Agresivamente ladró un perro y luego salió directamente a atacarme. Era un enorme animal policial alemán. Me tiró al suelo agarrándome de una pierna. Todavía es notoria la cicatriz. Salió la dueña de casa y del perro, el cual no obedeció a su orden de soltarme. Llegaron más vecinos y lograron liberarme. Recuerdo que las revistas quedaron diseminadas y ensangrentadas. Me inyectaron el estómago y estuve varios días con la persiana cerrada en mi dormitorio… una visita inolvidable cada día fue “María”, una niña que me gustaba y era vecina.

Desde aquel entonces que estos, hoy protegidos y respetados animalitos, me detectan y atacan sin provocación.

Agraciadamente la noche de la dama atacada, fue generosa al abrirse puertas de casa, demostrando solidaridad de los vecinos al socorrernos y los perros algunos con amos, entraron a su hogar junto a sus dueños que desaparecieron como eludiendo responsabilidad. Indudablemente con nula cultura canina. Cómplices de los atacantes nocturnos.

La hermosa y desprotegida dama, relataba que lamentablemente se desocupa en la noche de sus labores, cuando ya no circula la locomoción colectiva, y además sus ingresos no le permiten cancelar radiotaxi.

Desafortunadamente los perros vagos obedecen a las ladrantes órdenes de “canes” guardianes que irresponsablemente sus dueños dejan fuera de lugar por la noche o poca seguridad para que salgan atacar a inocentes peatones.

De los ladrones parecieran ser amigos.



(Carlos Yáñez Olave)