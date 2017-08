Opinión 29-08-2017

Así ha pasado el tiempo

Me lleva algunos años de ventaja, no tantos…..Como muchos linarenses, puedo decir que hemos caminado juntos en la vida con EL HERALDO, quien ahora cumple 80 años de fructífera existencia. Un testigo privilegiado y portavoz informativo de tantos acontecimientos en ésta, nuestra Villa de San Ambrosio de Linares.

Como lo he repetido en más de una de mis esporádicas Columnas, soy su diario lector y, particularmente, de aquella sección de su página tres denominada “EL HERALDO de hace 30 y 60 años”. Más allá de nuestra vivencia personal, es una buena ayuda memoria para recordar tantos y variados sucesos que han sido noticia.

Durante su larga existencia nos ha demostrado su vocación de servicio público, manteniendo informada a la comunidad linarense de los grandes y pequeños acontecimientos que han sido parte de su propia existencia.

Desde el comienzo hasta nuestros días, en el largo transcurso de sus 80 años que ahora celebramos, EL HERALDO ha mantenido una línea de independencia que garantiza sus informaciones, a la vez que el principio básico de la libertad de expresión, alguna vez limitado por razones externas.

Sus años de vida están indisolublemente unidos con los sueños, las esperanzas y también los desencantos de este Linares que lo vio nacer un 29 de Agosto de 1937, que hoy divisamos lejano cuando el tiempo ha cruzado de un siglo a otro.

El espíritu visionario de los fundadores de EL HERALDO se ha prolongado hasta nuestros días en la perseverante tarea de sus Directores, Periodistas, Comunicadores, Personal de talleres y administrativo que han hecho posible su octogenaria existencia. Como lo expresé al comienzo, he caminado siempre cercano como lector, testigo y a veces modesto colaborador de su noble misión.

Ahora corren nuevos tiempos y las comunicaciones son instantáneas. Sin embargo “nuestro Diario” sigue en la ruta trazada, cumpliendo su propia labor. Estoy cierto que sus afanes plenamente demostrados por tantos años, habrán de prolongarse exitosamente en el futuro.

Los hijos de esta tierra provinciana confiamos en su historia de cada día continuará manifestándose en las páginas de EL HERALDO, a quien saludamos con regocijo en este nuevo Aniversario.



(Carlos Hormazábal Troncoso, Abogado)