Opinión 28-08-2018

Así pasan los años…..

Parafraseando el nombre de esa antigua melodía, ha transcurrido el tiempo desde que “EL HERALDO” salió a las calles de Linares hace 81 años. Lo he leído primero en mi niñez en el papel y hoy en su página digital, como en muchos países del mundo lo hacen otros fieles seguidores, tal vez linarenses lejos de su tierra.

Recuerdo una lluviosa tarde de un lejano invierno que llegué hasta las antiguas Oficinas de este Diario, por largos años en calle Independencia esquina San Martín. Después de saludar a mis amigos tipógrafos de esa época, nos instalamos en una grata conversación con su Director de siempre, don Ramón Belmar Saldías.

Ilustrado y ameno conversador don Ramón, hilvanamos recuerdos de nuestro Liceo de Hombres de Linares, donde había sido mi Profesor, como lo fue tantas generaciones. Luego continuamos con el devenir de EL HERALDO, con los éxitos y dificultades propios de un Diario de Provincia, literalmente “hecho a mano” por sus trabajadores, con la máquina impresora y el olor a tinta de esa época.

Aquella tarde grabada en mi recuerdo desde comienzos de los años setenta, conocí de esa voz autorizada la hermosa historia de este Diario que fue y sigue siendo, testigo privilegiado y comunicador de tantos hechos noticiosos expresados en sus páginas, algunas hoy amarillentas como lasque guardo en mis archivos.

Con ocasión de este nuevo Aniversario, en la página tres de sus recientes ediciones, muy acertadamente se han publicado fotos con breves y atingentes comentario referidos a la vida de nuestro Linares que la hacen más cercana a las nuevas generaciones. Al mismo tiempo se relacionan con la contingencia actual que a veces nos es adversa, como ha sucedido recientemente.

Así es como no ha soslayado y tampoco podríamos hacerlo en esta columna, aunque no empaña los sentimientos que nos invaden en este Cumpleaños 81 de EL HERALDO, el fatídico cierre de la Industria IANSA que por largos años fue para Linares, usando una metáfora, “lo que el cobre para Chile”. La vimos nacer en los años 50, gracias al visionario gobernante que, en estos temas, fue nuestro coterráneo Carlos Ibáñez del Campo. Luego crecer y desarrollarse dando trabajo en sus propias instalaciones a tantos linarenses, a la vez que en la agricultura y el transporte apreciábamos una actividad económica y laboral pujante y permanente.

Este no es el tema que motiva esta Columna, pero lo he traído a colación porque nuestro Diario, con renovados bríos tomados en este nuevo cumpleaños, sin duda habrá de ser baluarte en la ardua tarea que significa salir adelante en esta encrucijada. Hemos leído que las autoridades locales ya están ocupándose de ella, donde nadie puede restarse, especialmente aquellos que han sido elegidos para representar los anhelos de los linarenses y luchar por cumplirlos.

Con renovadas esperanzas, una vez más saludamos a nuestro viejo amigo EL HERALDO y le decimos ¡¡ Feliz Cumpleaños….y que sean muchos más…!!





(Carlos Hormazábal Troncoso, abogado)