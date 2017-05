Opinión 07-05-2017

Asilos u hogares de ancianos

“La memoria no es la que uno vivió, sino cómo la recuerda para contarla”

M. García Márquez

A veces para poder ver hay que cerrar los ojos y encender el corazón. Es entonces cuando seremos capaces de descubrir lo que es importante y también,lo que es falso. Porque, solo cuando se abre nuestra visión interior y nuestra alma desnuda los sentimientos, se ensancha el horizonte y surgen nuevas perspectivas, posibilidades u opiniones fundamentales.

Algo así nos ha ocurrido, al ver los distintos canales nacionales de tv que últimamente han centrado su interés y comentarios sobre la “ internación” en un Asilo, a una conocida y ex destacada actriz de teatro. Se han permitido opinar diversas personas, conocidas o no de dicha actriz. Defendiendo o atacando la internación de esta dama de más de 80 años de edad, quien además felizmente tiene los recursos necesarios para internarse en la Casa de Acogida que eligieron sus familiares directos.

Casi todos los comentarios han coincidido en que esta actriz cuidó de sus bienes y no tiene problemas para cancelar sus cuidados personales y demás gastos que demande su internación.

En lo personal, como dice un amigo mío “ es mi opinión” No me gusta el término Asilo de Ancianos, ( me huele a pobreza y descuido) prefiero la denominación “ Hogar para Ancianos” o Centro de reposo para adultos mayores”, claro está que todos ellos deberían regirse por un mismo Reglamento Estatal, pues, existen algunos clandestinos ,donde los “ internos” son subvalorados e incluso agredidos por sus cuidadores.

Por razones familiares, visito semanalmente un Hogar de Ancianos de esta ciudad que, cuenta con un moderno y confortable edificio. La vejez, soltería o soledad ha llevado a muchos a solicitar su ingreso . Todos llegan aportando solo sus escuálidas pensiones y ayuda de familiares directos ( si es que los tienen).

Llegan sin mayores achaques o enfermedades graves, salvo artritis, artrosis o simplemente cuerpos inclinados un poco por la propia vejez.

Sin embargo ,con el transcurrir del tiempo, sus cuerpos poco a poco han sido diezmados ,llegando finalmente a caminar apoyados por bastones o “ burritos “ y muchos yacen en sillas de ruedas. Pero, también algunos ( felizmente los menos) son atacados por el “ maldito Alzaimer” que comienza ,como sabemos ,por una demencia precoz ( olvidos de toda clase)

Allí reconocí años atrás a un querido auxiliar que tuvo el ex Liceo de Hombres a quien todos llamaban “ Juanito banana” su carácter alegre. hizo que todos los que laboran en dicho Hogar le quisieran muchísimo .El año pasado, repentinamente partió al más allá. Quedó su compañero de Liceo, don Ramón a quien saludo y le llevo revistas,pues, es un lector infatigable.

Pero el motivo de esta crónica que Ud. a lo mejor lee semanalmente y que puede ver en ella solo la exteriorización de algunos sentimientos, consejos de un “ tata” a sus nietos o simples recuerdos de su niños, de su barrio y amistades, pero nunca asomo alguno de intelectualidad, hoy, les invito a conversar y reflexionar sobre la vida de otros residentes, que sí tocan semana a semana mi corazón y lo peor, nada puedo hacer por ellos.

Pienso que ¿ cómo no va ser importante conversar sobre algunos residentes que, no son enfermos con problemas físicos, pero ninguno “ incuidable”?. Todos los internos necesitan de nuestro cuidado ¿ verdad?

¿ Cómo no decir algo sobre aquellos que paulatinamente han ido día a día borrando su memoria, pero, nunca…nunca sus sentimientos? Allí, amigos míos deambula ,tomada de la mano con otra residente a quien llama “ mamá” la recordada Lila, que tuvo 3 hermanos dedicados a la librería y puestos de diarios que, si uno le pregunta por ellos, contesta que están en su casa, olvidando ella ,que fallecieron los 3 hace ya muchos años atrás.

Celina, otra residente que veo cada semana y a quien solo la visita a veces, una hija que viene de Talca, recorre los pasillos siempre murmurando algo inteligible y que nunca nos mira de frente. María, es otra que también recorre pasillos y dependencias, ahora en silla de ruedas llamando a su hijo ¡ Pancho…Pancho! Éste viene a veces, pero ella no lo reconoce y sigue llamándolo……

Cuento aparte es el “ Huaso Valdés” ex funcionario de Iansa y ex jugador de Lister Rossel .Al comienzo, conversábamos ,hoy, solo me mira y murmura algo. Comenzó su enfermedad ,contándome que había viajado a la Argentina y comprado un centenar de animales que dejó en casa de su padre ( que había fallecido muchos años atrás).Así me di cuenta que iba entrando en la demencia senil. Creo que nadie de sus amistades y compañeros de trabajo le visitan .Allí el Rigo, se va apagando poco a poco.

Estos son algunos de los que alguien llamó “ Ausentes” Creo que en su demencia, en ese olvido, quizás hoy son más felices que antes y de nosotros mismos. Viven en su propio mundo, ajenos a todo dolor, frustración, sueños incumplidos .Ahora, ya no sueñan, vegetan, esperando sus últimos días .El dolor lo sufrimos aquellos que vamos a visitarles ( que no son muchos) dado que incluso muchos ( la gran mayoría) ya han sido olvidados por sus propios familiares, pues el Alzaimer “ golpea al cerebro de los enfermos y al corazón de los suyos”.



“ LA MEMORIA ES COMO EL MAL AMIGO, CUANTO MAS FALTA TE HACE, TE FALLA” Refrán popular.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista