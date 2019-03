Nacional 22-03-2019

Asimet advirtió "el cierre de más empresas en Chile" por falta de políticas públicas

La Asimet, organización que reúne a los empresarios metalúrgicos y metalmecánicos, advirtió este miércoles que "nadie se puede sorprender que este año suframos el cierre de más empresas en Chile" debido a la falta de políticas públicas por parte del Gobierno de Sebastián Piñera para reconvertir la industria.

Dante Arrigoni, presidente de Asimet, aseguró que "como gremio, no vemos por parte del Gobierno el sentido de urgencia que merece la modernización de nuestra industria, lo hemos advertido hasta el cansancio".

El dirigente remarcó que "Chile necesita de políticas públicas que apoyen a nuestras empresas en la necesaria reconversión que necesitamos para competir con los países desarrollados. Nadie se puede sorprender que este año suframos el cierre de más empresas en Chile".

Arrigoni detalló que "este año, nosotros ya lo hemos dicho, esperamos que se cierren nuevamente empresas. Nosotros no estamos apuntando a políticas públicas de industria 4.0, como lo hacen los países con los cuales competimos, así que si no tenemos un cambio importante en este sentido, lamentablemente vamos a sufrir los mismos efectos que sufrimos el año pasado".

El empresario afirmó además que al cumplirse un año de Gobierno, temas como las reformas tributaria y laboral deberían estar zanjados.