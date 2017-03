Social 21-03-2017

Asistente Social, Paola Castillo: “Cristina Cotroneo será internada finalmente en un Hogar”

Conmovedor caso dado a conocer por Diario El Heraldo acerca de la dramática situación que enfrentaba la ex dirigente vecinal, tuvo un resultado positivo con la suma de varias voluntades

Ayer, Paola Castillo, asistente social del Hospital de Linares, confirmó que tras la nota publicada el sábado 18 de marzo por Diario El Heraldo, dando cuenta de la dramática situación que enfrentaba la ex dirigente vecinal, Cristina Cotroneo, quien dormía hace tiempo en la Unidad de Emergencia en estado de indigencia y con su salud física deteriorada, se gestionó finalmente su traslado al Hogar de Ancianos San Camilo de esta ciudad.

“Recibimos muchos llamados de organizaciones y particulares impactados por la situación de la señora Cristina. Lo importante es que este lunes (ayer) nos contactó el municipio a través de una asistente social para gestionar el traslado de la ex dirigenta al Hogar San Camilo, lo que se materializará luego de su hospitalización, debido a su deterioro físico. Una vez que su condición quede estable será llevada al Hogar”, afirmó.

La profesional sostuvo que lograron contactarse con el hijo de Cristina Cotroneo, con la finalidad de regularizar la documentación. “Él nos dio su consentimiento sin ningún problema. Incluso valoró que el hecho se hiciera público a través de la prensa, ya que nos contó que había golpeado muchas puertas, sin encontrar una solución”, expresó.

La profesional resaltó la suma de voluntades para solucionar el caso de esta mujer de 72 años, quien fue dirigenta vecinal e integrante de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, y quien en el último tiempo fue vista muchas veces durmiendo en el suelo en las dependencias de la Unidad de Emergencia del Hospital.

FOTO: Paola Castillo, asistente social del Hospital de Linares.

2: En estas condiciones se encontraba la ex dirigente vecinal, Cristina Cotroneo.