Crónica 09-06-2017

Asociación Canal Maule desarrolló Asamblea Ordinaria Anual y renovó Directorio para nueva temporada

Una nueva Asamblea Ordinaria anual vivieron los regantes de la Asociación Canal Maule, organización de usuarios de agua que reúne a más de 3 mil 600 agricultores de las comunas de San Clemente, Talca, Pelarco, Río Claro y San Rafael, en el Centro de Eventos Casa Grande.

La jornada se desarrolló con tranquilidad y los más de 200 asistentes al evento partieron escuchando atentamente las palabras del presidente de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, Martín Arrau, quien expuso sobre la actual Reforma al Código de Aguas, un tema que los afecta directamente. El dirigente gremial hizo un enfático llamado a los agricultores a estar informados y a entender que los cambios, impulsados por este Gobierno a la actual ley, los afectarán directamente. “El proyecto de ley no recoge la diversidad de las cuencas y su función social en cada una, a lo largo del país; hace más difícil y costosa la gestión hídrica; aumenta en responsabilidades a la DGA, pero no aumenta su presupuesto; y, por sobre todas las cosas, genera un gran daño económico a los regantes más pequeños de nuestro país”, advirtió.

Luego, fue el turno del presidente del Directorio de la ACM, José Manuel Silva, quien realizó un resumen de lo realizado durante su gestión, analizando el año de riego y destacando su preocupación por la difícil temporada que viene, pues señaló que “actualmente, el nivel de la Laguna del Maule es muy bajo, los regantes a la fecha solo tenemos 6 millones de metros cúbicos y para regar una temporada mala, como la que acabamos de tener, necesitamos sobre 400 millones. No podemos saber cómo se comportará el río, por lo que creo fundamental realizar nuevos convenios de ahorros que nos permitan prepararnos para lo que viene”.

Silva aprovecho la oportunidad para aclarar a los regantes los alcances del fallo en segunda instancia de la Cámara de Comercio, que tuvo cobertura noticiosa un par de semanas atrás, advirtiendo que “no existe fallo alguno que condene a la asociación a pagar una millonaria demanda” e hizo un llamado a todos los regantes para trabajar en unidad y poner fin a los conflictos. “Es tiempo –exhortó a los asistentes– de dejar los tribunales y sentarnos en la mesa a trabajar, nuestra principal misión es y debe ser siempre el riego, dejemos de estar perdiendo recursos tan valiosos como el tiempo y el dinero en tribunales y aprovechémoslos en hacer crecer cada día más a la Asociación Canal Maule”

Posterior a la presentación del presidente, los regantes escucharon la presentación del gerente general de la ACM, Julio Lavín, quien expuso sobre el tema financiero del Canal y solicitó la aprobación del presupuesto para el próximo año, el cual fue aprobado por unanimidad por la Asamblea. Así también, él fue ratificado como representante ante la Comisión Nacional de Riego.

Ya casi al finalizar la jornada, se llevó a cabo la elección de los siete nuevos directores que tendrá la asociación para esta próxima temporada, resultando electos José Manuel Silva, Alejandro Silva, Alfonso Barrientos, Andrés Bravo, Enrique Oltra, Pablo Catalán y Rodrigo Viñambres. Estos dos últimos llegan a ocupar por primera vez este cargo.

Para definir los cargos dentro del Directorio, los directores se reunieron el 2 de junio, resultando electo nuevamente presidente José Manuel Silva, Pablo Catalán como secretario y Alfonso Barrientos como tesorero.