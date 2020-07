Política 26-07-2020

Asociación de AFP de Chile se refiere a implementación de ley del retiro del 10% de fondos de pensiones



Fernando Larraín, el gerente general de la Asociación de AFP, se refirió al proceso de retiro anticipado del 10% del fondo de pensiones, proyecto aprobado en el Congreso en ambas cámaras y que espera su puesta en marcha.

Sobre esta materia, señalo que “aún no comienza el retiro de fondos. Hay que esperar que la ley se promulgue en los próximos días. Estamos trabajando para que en la primera etapa sea un proceso digital y queremos aclarar que en este proceso los afiliados no necesitarán de la clave de acceso a internet, por lo que no es necesario que asistan presencialmente a las oficinas de sus administradoras.”

Agregó que “el contexto sanitario es muy importante y por eso necesitamos la colaboración de todos para evitar aglomeraciones y filas en las sucursales de las administradoras. Reiteramos, no es necesario ir ahora”.

Finalizó indicando que “las afps comenzarán a entregar información individual a sus afiliados respecto al monto máximo de retiro y el saldo que dejará en su cuenta previsional.

Nunca se les pedirá su clave. Esa es información personal y confidencial. Hacemos un llamado a estar atentos y evitar caer en estafas que ya están circulando.”