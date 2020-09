Crónica 10-09-2020

Asociación de Fiscales rechaza solicitud para sacar a persecutor en caso por muertes en pandemia: Acusan "presiones"



A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) criticó la solicitud presentada por la defensa del Presidente Sebastián Piñera, el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, y los subsecretarios de dicha cartera Paula Daza y Arturo Zúñiga, la cual buscaba la salida del persecutor Marcelo Carrasco del caso por muertes en pandemia. "En forma unánime, los representantes de todo el país que componen el Consejo General de ANF, rechazamos rotundamente el accionar de la defensa de los querellados en esta causa y sus intenciones y presiones para modificar el equipo persecutor. Recordamos que la defensa debe ejercerse exclusivamente por la vía judicial, respecto del mérito de los antecedentes y no denostando al fiscal", manifestó el gremio en el escrito firmado por su presidente, Claudio Uribe.



Como asociación, llamaron a "defender los valores institucionales dados por la Constitución, como son la objetividad y la independencia de los fiscales del Ministerio Público, valores que son propios de la trayectoria del fiscal Marcelo Carrasco". "Nos parece irracional criticar la proactividad de un fiscal, quien por defecto debe prepararse con todos los antecedentes y herramientas posibles ante cualquier audiencia en un tribunal", agregaron. Esta semana, los abogados de los querellados pidieron la salida del persecutor de Alta Complejidad Centro Norte por emitir en audiencia dichos que pondrían en tela de juicio la objetividad con la que se sigue la indagatoria iniciada con la querella del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por 62 decesos por covid en dicha comuna.



"Somos objetivos, lo que no podemos hacer su señoría es simplemente (ser) neutrales en un caso como este", manifestó Carrasco en julio de este año. Ya este miércoles el Ministerio Público informó que el fiscal nacional, Jorge Abbott, resolvió rechazar la solicitud argumentando que Carrasco "no faltó al principio de objetividad, como lo expusieron los abogados defensores, y que todas las alegaciones realizadas (...) fueron técnicas y de orden jurídico, sin alusiones políticas ni personales". Pese a ello, el nacional dispuso que el caso quedara a cargo del regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien deberá determinar su equipo de trabajo, el cual puede contar o no con Carrasco. En tanto, el Presidente aseguró que "el Gobierno respeta la autonomía de otras instituciones", entre estas el Ministerio Público. La ANF cerró pidiendo al ente persecutor "ratificar, sin titubeos, la confianza en el trabajo de Marcelo Carrasco y su equipo, considerando sus años de dedicación a todo tipo de investigaciones en esta institución, sin ninguna alusión política ni personal".