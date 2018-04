Policial 27-04-2018

Asociación de Fiscales: "toda persona debe ser investigada con igual celo"



La presidenta de la Asociación de Fiscales, Trinidad Steinert, afirmó que "extrañaron" las palabras del Fiscal Nacional Jorge Abbott, quien, en la cuenta pública de la institución, aseguró que los persecutores deben "estar conscientes de que nuestras decisiones, tomadas en sede administrativa, pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional".

"En ningún caso puede interpretarse como la posibilidad de que los fiscales dejen de investigar con el mayor celo y profundidad tales conductas. Lo que digo es que debemos ser diligentes cuando hay representantes de elección popular involucrados, no por una protección especial hacia ellos, sino por la responsabilidad de no alterar más de lo necesario el funcionamiento del poder del Estado en el que se desempeñan, ni la soberanía que la gente ha depositado en los foros de elección popular", agregó Abbott.

Para Steinert, sin embargo, los fiscales no deben considerar las "circunstancias especiales de una persona cuando está en calidad de imputado".

"Debemos resolver en atención al mérito de la investigación y respetar los principios de igualdad. Es decir, toda persona debe ser investigada con igual celo en cuanto al hecho, su participación y las circunstancias agravantes o atenuantes que tenga", agregó.