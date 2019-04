Nacional 12-04-2019

Asociación de Magistrados se reúne con Brito por caso Jueces y pide reestructurar el Poder Judicial

Tras la decisión dada a conocer ayer por la Corte de Apelaciones de Rancagua de anular la vista de siete causas revisadas por los tres jueces suspendidos e investigados por tráfico de influencias, la Asociación Nacional de Magistrados sostuvo hoy una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. La intención del organismo era exponer su preocupación en torno a la crisis que vive el tribunal rancagüino y presentarle la idea de llevar a cabo una "reestructuración" al interior del Poder Judicial.

La propuesta se basa en "reestructurar el Poder Judicial en el sentido de modificar sistemas internos, modificar sistemas de nombramientos, modificar sistemas de responsabilidad de los jueces", sostuvo tras el encuentro la presidenta de la asociación, Soledad Piñeiro. Seguido de eso, señaló que uno de los principales problemas se refiere al método de designación de los jueces, sobre el cual "la ley define muy pocas cosas en ese sentido, define un sistema muy básico que tiene muchísimos años y que no responde a las necesidades de modernización del Poder Judicial". Respecto al tiempo que podría tardar realizar estas modificaciones, Piñeiro indicó: "Entendemos que este trabajo requiere necesariamente la intervención de las autoridades políticas, por lo tanto, el plazo para que esto se desarrolle no está en nuestras manos". "Sin embargo, obviamente necesitamos y queremos que sea lo más pronto posible. Ahora, la rapidez no necesariamente significa que las cosas van a salir bien, hay que equilibrar tanto que las cosas salgan bien como que salgan rápido", agregó. En cuanto a si han tenido conversaciones con el Ministerio de Justicia sobre aquello, aseguró que durante octubre pasado "mantuvimos una mesa de trabajo" con la cartera y otros actores, "como el Colegio de Abogados, algunas universidades y algunos institutos de opinión en donde trabajamos esencialmente en el sistema de nombramientos".