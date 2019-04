Crónica 21-04-2019

Asociación de Municipalidades del Maule alza la voz por loteos y parcelas: “nuestra agricultura está muriendo”

Al tomar la ruta K-45 en dirección a la comuna de Pelarco, es posible ver cómo terrenos que hasta hace unos años atrás eran de uso exclusivo agrícola, hoy lucen parcelados en su gran mayoría, y los que ya quedan están con un letrero promocionando su venta.

De acuerdo a las últimas cifras establecidas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) es que cerca de 40 mil hectáreas agrícolas en el Maule han sido loteadas. Por ello, Bernardo Vásquez, Alcalde de esa comuna y Presidente de la Asociación de Municipalidades del Maule, alertó sobre el aumento de ventas de estos terrenos, lo cual no siempre están regulados pasando a ser responsabilidad de cada municipio, que debe entregar soluciones a las personas.

“Aquí un grito desesperado, la agricultura se está muriendo y nuestros agricultores tienen que vender sus campos, que antes eran productivos, hoy se convierten en viviendas , y la gente que está comprando estos terrenos muchas veces no tiene o no sabe si tiene factibilidad de agua ni de alumbrado público y muchos de ellos no tienen alcantarillado y, lamentablemente, llegan al municipio pidiendo que les solucionen este problema”, comentó.

El hecho que los terrenos agrícolas sean vendidos para parcelas de agrado deja en evidencia una creciente crisis que viene de hace muchos años en la agricultura, la cual se ve reflejada en los costos y riesgos económicos que implica hoy en día para un agricultor sembrar un predio, esto comparado con el costo del terreno vendido para parcelas de agrado, lo cual no ha sido fiscalizado por las autoridades ni tampoco regulado en materia legislativa.

“Hago un llamado a las autoridades, tenemos que ponerle atajo a este tema, por el bien de nuestra agricultura, por el bien de nuestros vecinos y de aquellas personas que hoy día vienen a comunas rurales a vivir y que no siempre se informan de las responsabilidades y cargos que esto implica”, agregó Bernardo Vásquez.