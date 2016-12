Deporte 22-12-2016

Asociación de Rayuela de Linares finalizó temporada 2016

- San Javier fue rey de las quemadas. Ganó torneo de apertura y clausura

La ley 20.777de 2014 reconoció a la rayuela como deporte nacional y se dispuso medidas para convertirla en “Símbolo cultural y patrimonio de la Nación”. Al jugador de este deporte se le conoce como rayuelero, por eso cada 19 de julio se celebra su día oficial.

La realidad de asociación de rayuela, es totalmente distinta con su presidente Ulises Elgueta, quien lleva varios años a la cabeza de la institución y que está decidido a dar un paso al frente, porque se queja de la falta de apoyo que tiene este deporte en nuestra ciudad. “Cada vez es más difícil financiar la asociación, y eso lo he vivido en mis cuatro periodos que llevo a cargo. Aprovecho la oportunidad de agradecer al concejal Luis Concha, que ha sido el único que nos ayuda con la premiación final. Creo que ya es el tiempo de tomar un descanso y dedicar tiempo a la familia. Cuando llegué la rayuela estaba pasando por momentos críticos, incluso con algunos clubes que desaparecieron, y eso no puede pasar. Antes eran 9 las instituciones que daban vida a la Asociación de Rayuela, ahora están quedando sólo seis por eso es el momento de que las nuevas autoridades se preocupen de esta disciplina para que no muera”, afirmó.

Un dato no menor a nivel nacional, es que la Asociación de Rayuela de Linares es la única que cuenta con clubes de cuatro comunas que se desglosan en: dos clubes de San Javier, dos de Yerbas Buenas, uno de Villa Alegre y uno de la ciudad de Linares.

PREMIACIÓN

Torneo Apertura

Tercer Lugar: La Palmera Abránquil

Segundo Lugar: Estrella del Oriente de Linares

Campeón: Club de San Javier

Mejor quemador: Exequiel Olate Garrido (San Javier)

Clausura

Tercer Lugar: Club La Palmera (Abránquil)

Segundo Lugar: Juventud Certenejas (Villa Alegre)

Campeón Copa “Héctor Chamorro Vásquez “: Club San Javier

Mejor Quemador: Juan Sepúlveda González (San Javier)

Mejor Deportista: José Osses Beltrán (La Palmera)

Mejor Dirigente año 2016: Juan Sepúlveda Sepúlveda (San Javier)

El próximo año la Asociación de Rayuela de Linares, celebrará sus bodas de oro 50 años.