Deporte 25-06-2020

Asociación de Softball Curicó proyecta un estadio para esa disciplina



De cuatro clubes han aumentado a siete, reuniendo a más de quinientos deportistas venezolanos residentes. Deben estar en los registros del IND, instancia que les ha hecho ver las autoridades del deporte regional. Hoy se encuentran participando en un Campeonato virtual con equipos de la Región Metropolitana.

Unos quinientos deportistas se encuentran vinculados a las instituciones que integran la Asociación Deportiva de Softball de Curicó.

Se trata de los Clubes Tigres, Guerreros, Royals, Astros, Águilas, Bravos y Titanes-Softball, conformados por jugadores venezolanos más la inclusión de los hermanos chilenos Juan Francisco y Felipe Toledo.

Para enfrentar la pandemia por Covid-19 que afecta a la humanidad, se han tenido que reinventar del juego en terreno, organizando un torneo virtual que incorpora equipos de Santiago.

Entre sus metas a corto plazo, está la idea de expandirse a los establecimientos educacionales, enseñando este deporte originario de las culturas de la antigua Egipto, Persia y Grecia.

Al respecto, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos señaló “ellos están muy entusiasmados con practicar y fomentar este deporte que ha ido evolucionando en el tiempo y en especial en nuestra región. No obstante, les estoy instando a que sus clubes (siete) se integren a los registros del IND con la finalidad de poder a optar a los beneficios que les entrega la Ley del Deporte (19.712). El año pasado me reuní con ellos para instarlos. Nos han traído desde Venezuela, este deporte que pretenden enseñarlo en los colegios y establecerlo en el calendario anual de actividades deportivas. Están muy entusiasmados y con la idea –incluso-, de construir un Estadio exclusivo para desarrollar esta disciplina deportiva que desde el siglo XVI se practica en los países caribeños de América”, dijo la autoridad del deporte regional.

El rápido crecimiento que ha tenido el Softball en Curicó y la correcta organización interna, les permitió ser reconocidos como Asociación por la Federación chilena de la especialidad.



AUMENTARON DE CUATRO A SIETE CLUBES



Este año pretendían organizar su cuarto torneo comunal consecutivo, cuando se desató la crisis sanitaria, explicó el Vocero de la Asociación. Erick Villamizar “La pandemia nos obligó a suspender nuestras actividades y esperando el retorno para cuando lo digan las autoridades. Tenemos las ganas. Extrañamos nuestro terreno, así que esperando que esto pase”.

Para pasar este tiempo de confinamiento, se contactaron con clubes de la Región Metropolitana y empezaron a jugar un Campeonato virtual “hemos organizado un torneo virtual de softbol a nivel nacional. Participaron 12 equipos, tanto de Santiago como de Curicó a través de una dinámica que se hizo a través de la red social de Instagram, subiendo las fotos de los seguidores y familiares de los jugadores de cada equipo. Eso mantuvo muy bien motivados a todos. Siempre estamos pendientes de ayudarnos entre nosotros. Ahora estamos eligiendo los mejores jugadores de cada posición y cada equipo que integra la Liga de Softball de Curicó”, indicó Erick Villamizar.

La colonia venezolana residente es amplia y entusiasta.

Han lanzado la idea de hacer esfuerzos mutuos para construir un Estadio para el Softball en Curicó, anunció el personero “queremos seguir avanzando. Con la constitución de los clubes que tenemos como asociación, pretendemos hacer esfuerzos para construir un estadio exclusivo para el Softball. También tener escuelas para menores y terminar nuestro torneo que fue suspendido por la pandemia. Seguimos motivando a nuestros jugadores por las redes sociales, manteniendo conexiones directas y saber qué impacto les ha causado esta pandemia. Muchas veces no sabemos cómo actuar, pero seguimos las recomendaciones de las autoridades sanitarias y esperar volver a lo que sabemos hacer”.

Siguiendo aquél ejemplo, en Talca también se organizaron varios clubes con participación de inmigrantes venezolanos, colombianos y cubanos, jugando un Campeonato anual que por las circunstancias sanitarias actuales, debió ser suspendido.