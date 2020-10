Agricultura 22-10-2020

Asociación Gremial Agrícola Central condena el atentado que afectó a campos de berries con intoxicación química en Parral



La Asociación Gremial Agrícola Central condena de la forma más categórica posible, el atentado sufrido por Agrícola Sutil, que afectó a sus campos de frutillas y moras orgánicas en la comuna de Parral.



En declaración expresa que “este vil y artero atentado, por intoxicación química de

las plantas de berries, no solo afecta a la empresa, también pone en enorme riesgo a la comunidad y consumidores y afecta directamente la fuente laboral de cientos de familias. Esperamos que la fiscalía, las policías y el SAG, hagan un trabajo muy ágil y eficiente y que los responsables no queden impunes, este es un brutal atentado a la agricultura de nuestro país.



Cuando se ataca a la producción de tos de esta forma, no solo se afecta a un predio o a un agricultor, se afecta a sustrabajadores y sus familias, a toda la agricultura y en consecuencia a la seguridad alimentaria de todo un país.



Chile es un país abierto al mundo, que trabaja los campos produciendo alimentos y empleo, vitales en estos tiempos de pandemia. Como gremio condenamos enérgicamente estos brutales actos y esperamos que la justica actué rápidamente.



Finalmente solidarizamos con Agrícola Sutil y sus trabajadores, felicitamos las rápidas acciones que han tomado para evitar posibles daños a la salud de la población y esperamos que puedan retomar la normalidad de sus labores a la brevedad posible’.