Nacional 20-05-2018

Asoex trabaja con Direcon y ProChile para evitar que escale conflicto por la palta en Petorca

La Asociación de Exportadores de Fruta (Asoex) aseguró que se encuentra trabajando con las autoridades del Gobierno para evitar que escale el conflicto que se da en la localidad de Petorca con los productores de palta. Cabe consignar que este conflicto ha sido expuesto por diversos medios internacionales, recogiendo las declaraciones de grupos de activistas, quienes acusan a los empresarios agrícolas de profundizar la sequía de la zona.

Ante esta situación, según esos mismos medios internacionales, supermercados en Europa estarían evaluando dejar de comprar el fruto chileno de la zona, porque no se ajustarían a las políticas sustentables que ellos promueven como compañías. "Desde el punto de vista de los hechos evidentemente que es una exageración, que es producto de informaciones recibidas que no son realmente ciertas. Aquí, no necesariamente estamos indicando que hay una mala intención, pero sí se utilizan evidentemente, como podría suceder en cualquier otra provincia incluso del sur de Chile en que hay problemas evidentes de escasez de agua", indicó a Emol el presidente de Asoex, Ronald Bown. Para evitar que este conflicto se acreciente en el país y a nivel internacional, el líder gremial aseguró que "nosotros estamos trabajando este tema conjuntamente con Agropetorca, el Comité de Paltas y la Asociación de Exportadores y con las autoridades de la Direcon, de Prochile (entidades dependientes de la Cancillería)". Según aseguró Bown, el gremio está finalizando un borrador con una declaración para presentárselo a las autoridades, respecto a este conflicto.