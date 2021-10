Nacional 03-10-2021

AstraZeneca en vez de Pfizer: Funcionarias de colegio fueron inoculadas erróneamente con su tercera dosis en Atacama

Desde el Cesfam de Chañaral, Región de Atacama, el jueves le informaron a dos profesoras y a una asistente de la educación de la escuela Pedro Luján de El Salado, que la tercera dosis que habían recibido el día anterior era incorrecta. Fueron inoculadas con AstraZeneca, cuando debía ser con Pfizer. Según consignó el Diario de Atacama, el hecho fue confirmado por la Seremi de Salud.

El 16 de septiembre también hubo un incidente con las vacunas en la región: 53 personas fueron inoculadas con dosis caducadas en Copiapó, Huasco y El Salvador. Clara Araya, profesora de la escuela Pedro Luján, es una de las afectadas. Ella explicó al medio que le debían hacer un seguimiento, pero dijo que no podía porque estaba trabajando. "Ellos tenían que buscar el médico y traerlo para acá a El Salado, porque estamos a 35 kilómetros de Chañaral", precisó al medio. Agregó que "en este momento no nos puede estar haciendo nada la vacuna, pero les toca la vacuna el miércoles a los niños, entonces qué confianza vamos a tener en las personas (...) Voy a seguir el conducto regular, tengo que presentar una carta en el Cesfam para solucionar el problema". A eso se sumó la profesora Texny Arrue, quien dijo al medio que "la doctora me dijo que tenía que estar tranquila, pero uno queda muy inquieta, nerviosa, más aún que tengo una patología. Por su parte, Claudia Valle, seremi de Salud de la región, sostuvo que "cuando se está en presencia de un error programático, es de responsabilidad del equipo local vacunador detectar y notificar el error que se presentó durante la actividad, realizar la investigación y el seguimiento de él o los casos de acuerdo a lo instruido en la Guía de vacunación Segura". El ISP informó "como medida de precaución recomienda que la vacuna (AstraZeneca) no sea administrada a mujeres menores de 55 años, sólo mientras se continúa con la investigación y se esclarecen los antecedentes que la vinculan con un posible riesgo de muy baja frecuencia de trombosis", finalizó Valle.