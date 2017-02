Política 23-02-2017

Asume nuevo Consejero Regional Raúl Palacios

Con la toma de juramento por parte del presidente del CORE, Boris Tapia, asume el nuevo consejero regional Raúl Francisco Palacios Alegría quien oficialmente asume sus funciones a partir del martes 21 de febrero de 2017, en reemplazo del recientemente renunciado Alexis Sepúlveda.



Antes de iniciar la sesión con el repaso de las actas correspondientes al mes de enero y posterior análisis de diversas materias por parte de las respectivas comisiones, el consejero regional Raúl Palacios expresó sus sentimientos de “alegría por retornar a estas actividades y volverse a reencontrar con muchos colegas y servidores públicos que tanto han aportado al desarrollo de la Región”.

Les señaló “que la gran mayoría conocen su trabajo y que se esmerará por conducir al Consejo Regional a la principal misión que se ha venido realizando que es apoyar a los Municipios y, en especial, a las comunas que necesitan de este impulso”.

Especial recuerdo y agradecimiento extendió el nuevo consejero regional Raúl Palacios “a la Corporación Regional de Desarrollo Productivo en donde me desempeñé como asesor. Esta es una institución de prestigio que hay que cuidarla, por cuanto es el principal apoyo que tiene el Gobierno Regional en la unión de los sectores público y privado”.

Y asume un desafío no menor, puesto que se trata del último año del CORE en ejercicio, a lo que se suman las elecciones presidenciales, diputados y consejeros regionales en noviembre próximo.



El nuevo consejero regional es ingeniero eléctrico, talquino, asimismo cumplió funciones como ex consejero regional en el período 2009 y 2014; actualmente se encuentra casado, con dos hijo y tres nietos.