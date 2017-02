Crónica 24-02-2017

Asumen nuevos directores en hospitales de Curepto y Teno

Con la participación de funcionarios, autoridades locales y representantes de la comunidad se llevó a cabo la ceremonia de cambio de mando en los hospitales de Teno y Curepto este miércoles 22 de febrero.

En ambos hospitales asumieron profesionales de la salud mediante concurso público, marcando un nuevo precedente en la red asistencial del Maule, ya que dichos cargos eran ocupados anteriormente por médicos en Etapa de Destinación y Formación (EDF) o conocidos anteriormente como generales de zona.

Según el Director del Servicio de Salud Maule, Rodrigo Alarcón, estos cambios obedecen a una un proceso de “gestión y trabajo que busca renovar los cargos directivos de ambos centros de salud. Se hizo un concurso abierto y lo que hicimos es cambiar el modelo de tener un director EDF a un director que tiene un cargo y rol de director para ir transfiriendo más autonomía a los hospitales en el área administrativa y otras que sea necesario”, indicó.

En el caso del hospital de Teno asumió la dirección el kinesiólogo Fernando Lagos, quien se desempeñaba en el hospital de Curicó y asumió el cargo en reemplazo de la Dra. María José Navas. Esta última terminó su periodo como médico EDF y se trasladará hasta Santiago para formarse como médico pediatra.

Según indicó el nuevo director de Teno, “estoy muy agradecido de la confianza que me ha dado el gestor de la red, agradecido de Dios y mi familia. Tenemos muchos desafíos institucionales. Ya he conocido el espacio físico, he recorrido todo el hospital, tuve una conversación con los jefes de servicio y áreas del hospital. Después nos reuniremos con las autoridades locales y con los representantes de le comunidad. Estamos trabajando en el Comité de Calidad porque de aquí al 2019 debemos ser un hospital acreditado”, indicó Fernando Lagos.

En tanto la recién asumida directora del hospital de Curepto, Elizabeth Valeria, de profesión Trabajadora Social, asumió en reemplazo del Dr. Víctor Vallejos, quien dejará el hospital para iniciar su periodo de formación como especialista durante tres años en Santiago.

La recién asumida directora indicó que “mis desafíos son mantener las líneas de trabajo de la Dirección saliente, la planificación estratégica, los objetivos estratégico y los lineamiento del servicio de salud. Estoy conociendo el trabajo que se lleva a cabo en el hospital”, concluyó la directora quien además agradeció la oportunidad de dirigir el establecimiento y espera contar con la colaboración de todos los funcionarios en este nuevo desafío.