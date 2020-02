Social 12-02-2020

Asumió nuevo director de Hospital de Parral



El director del Servicio de Salud Maule, Dr. Luis Jaime Gaete, encabezó la ceremonia de cambio de director del Hospital de Parral, cargo que fue subrogado durante un año por la subdirectora administrativa, María de los Ángeles Vasquez. Asumiendo Ricardo Perales Aravena, ingeniero politécnico militar con mención en economía y administración, el cual posee vasta experiencia en el área de la salud.

En la instancia que contó con la participación del equipo directivo, autoridades locales, funcionarios y representantes de la comunidad, el director del Servicio de Salud Maule, Dr. Luis Jaime agradeció la gestión llevada a cabo por María de los ángeles “No puedo dejar de agradecer y reconocer el trabajo realizado por María de los Ángeles, quien siempre tuvo la mejor disposición, responsabilidad y compromiso con todo el quehacer hospitalario”.

Del mismo modo, destacó el nombramiento del nuevo director del establecimiento, Sr, Ricardo Perales “El nuevo director asume un gran desafío, liderará a un tremendo equipo, su misión es trabajar arduamente para continuar entregando la mejor calidad, cantidad y oportunidad de salud a nuestra población de Parral y sus alrededores. Llega en un momento clave, donde tendrá además que hacerse cargo de la puesta en marcha del gran y nuevo Hospital de Parral que dentro de los próximos años entrará en funcionamiento. Recordar que el proceso se encuentra en pleno proceso de licitación, junto a los proyectos de hospital de Cauquenes y Constitución”.

En tanto, la ahora ex directora del Hospital de Parral, María de los Ángeles Vásquez agradeció el apoyo y acompañamiento durante su gestión “Infinitas gracias a todos aquellos que colaboraron y que de un modo u otro fueron participes de la labor que me fue encomendada, aquellos que día a día incluso en desmedro de su vida familiar estuvieron dando todo su esfuerzo, aquellos que sintieron el rigor de cumplir con lo solicitado, esos que como hormigas ponían a disposición todos sus conocimientos y expertiz. Esos que entregaban consuelo o una palabra de aliento cuando sentíamos que no podíamos más”.

Ricardo Perales Aravena, nuevo director del Hospital de Parral señaló asumir este desafío con mucho orgullo “Asumo este desafío con mucho orgullo, para mi es un honor poder estar a cargo de un hospital ubicado en una zona principalmente rural (40%) y con un desafío enorme como lo es la próxima puesta en marcha del nuevo hospital. Sé la importancia que tienen las personas, y desde ese punto de vista trabajaré para fortalecer confianzas y lazos, sé que cuento con un gran equipo, donde cada uno con dedicación y mucho compromiso permite entregar una salud de calidad a todos los usuarios y usuarias”.

Dentro de la trayectoria laboral de Ricardo Perales destaca, director del Hospital Militar de Antofagasta, Gerente General de Clínica Uromed y Bioscan, además de haberse desempeñado como director comercial del Instituto de salud pública de la Universidad Andrés Bello. El nuevo director además posee un MBA y es magister en Administración de salud.