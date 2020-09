Opinión 01-09-2020

Asuntos que nos enseñaron los abuelos



( Una bella ancianidad, es ordinariamente la recompensa de una bella vida) (Pitágoras)…

El año pasado en una crónica parecida a ésta, sugerí instaurar en nuestro país el Día del Abuelo, efeméride reconocida en diversos países .Esta vez, conversaré con Ud. sobre este mismo personaje, dado que leí recientemente un tema titulado “ Cosas que me enseñó mi abuelo” palabras que hago mías y deseo compartirlas con Ud.

Todos sabemos que los miembros de una familia en su totalidad son importantes y especiales, pero sin duda “ los abuelos” tienen un lugar especial dentro de ella .Quienes han tenido la suerte de convivir con ellos, generalmente guardan muy buenos recuerdos de éstos, debido al cariño que siempre les brindaron ,por lo que se recuerdan a veces con más cariño en el transcurrir de nuestras vidas, por las enseñanzas que nos dieron, ya sean ética ,moral, práctica e incluso académica.

Así es como una de las cosas que marcó la vida de mi abuelo, dice el articulista, fue las enseñanzas sobre una virtud, hoy un tanto desaparecida el de ser siempre LEAL con todos los seres. Nos decía que con la lealtad se puede demostrar la capacidad de uno ,de ver el verdadero valor de los demás y que es nuestra obligación ser siempre solidarios con todos.

Vimos también en nuestros abuelos la fortaleza espiritual que siempre tuvo a través de su vida .Demostró con esto, el cómo enfrentar las adversidades y el cómo combatirlas en buena forma. Recuerdo también nítidamente, sus enseñanzas del cómo valorar siempre por sobre todas las cosas a su propia familia. Nos decía que, la familia será siempre nuestro sostén, pase lo que pase, pues tienen nuestra misma sangre, los mismos genes y los mismos principios inculcados por nuestros padres.

Mi abuelo me enseñó también a ser siempre responsable y dedicado a cumplir las metas ,los propósitos trazados y a convertirnos en ejemplos de vida. Al respecto, nos aconsejaba a cumplir los “ deberes” que se nos encargan, como también a preocuparse de lo que es necesario, tanto para el hogar, como para el vecindario y la comunidad. Hecho todo o en gran parte lo anterior nos decía, podrán comprobar que el camino hacia vuestros sueños se verá mucho más fácil.

Y como el abuelo era al igual que las personas mayores de su tiempo aficionado a leer todo lo que caía en sus manos, por lo mismo nos enseñó “que todo es importante” y es capaz de dejarnos una enseñanza hoy pienso cuanta verdad tenían sus palabras y cuánto se ha perdido hoy ,en que los abuelos del presente, expresan a los suyos esta inquietud. Me temo que nuestros actuales nietos “ no estén ni ahí” como se dice hoy, en este asunto.¡ Lamentable! ¿ Verdad?....

Además de lo netamente intelectual, si pudiéramos llamarlo así, nos enseñó a ser < empáticos> o sea, a sentir cuanto nos afectan las energías de los otros y a ponernos en el lugar de ellos, ya sea en su dolor ,alegrías, placeres o sufrimientos. Pienso hoy, al mirar la actual sociedad, cuanta falta nos hace a todos practicar la empatía .De practicarla, veríamos una humanidad cada vez mejor ,por lo que tendremos que dar más, sin esperar recibir nada a cambio .Esa es la consigna que nos enseñó el abuelo.

Por otra parte ,se dice y en verdad es cierto ,que la actual sociedad se caracteriza por la impuntualidad a todo nivel-Antes desde pequeño se nos enseñaba e inculcaba a ser siempre puntuales en todos los aspectos de la vida diaria ,valorando las cosas que se tienen programadas a realizar en un tiempo determinado. El llegar uno tarde no solo lo hace poco preocupado de su hacer, si no que también es una falta de respeto para los demás que son puntuales.( es de esperar que esto último alguna Autoridad lo lea , se dé cuenta de su actuación y lo practique remedando su impuntualidad).

“No soy todo lo que ves, ni vez todo lo que soy” Con esta frase el abuelo, quería decirnos que para estar a gusto consigo mismo, es importante que nos mostremos al mundo tal cual somos, y que no interpretemos un papel que no nos corresponde. Acaso,¿ no conoce Ud. a alguno que se arroga títulos que no tiene o que busca figuración social cueste lo que cueste? Ud. me dirá con justa razón que de todos < hay en la viña del Señor> y…..tiene toda la razón.

Así que no juzgues nunca por todo lo que ves, ni pienses que conoces a todos y menos a mí ,por los comentarios emitidos por otros .Recuerda que las personas somos todo nuestro pasado y nuestro presente y también nuestros sueños ,por lo mismo nunca uno debe dejarse llevar por las simples apariencias.

Por lo que termino estas reflexiones, invitando a nuestros lectores a recordar el pasado de cada cual, recordar las cicatrices escondidas y esas máscaras cotidianas que todos utilizamos, para esconder determinadas actitudes y actuaciones.

Esto y mucho más, nos enseñó el abuelo, producto de su propio caminar por la vida. Todo se tradujo en una rica experiencia que con palabras suaves, en conversaciones amenas, trató de inculcarlas en nosotros, para que no cayéramos en los mismos errores que él tuvo, y que nuestro accionar fuera más fácil y más feliz.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista