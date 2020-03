Social 29-03-2020

Atención a los beneficiarios del IPS que retiran órdenes de pago en sucursal





Las órdenes de pago de febrero y marzo que no fueron retiradas en sucursales ChileAtiende del IPS se pagarán en abril.



Informamos a todos nuestros beneficiarios y beneficiarias que reciben el pago de su pensión o beneficio a través de Orden de Pago en sucursal ChileAtiende del IPS, que aquellos documentos correspondientes a febrero y marzo que no alcanzaron a ser retirados desde nuestras sucursales y tampoco cobrados antes del 31 de marzo, serán pagados de la siguiente forma a partir de las primeras semanas de abril:



 A las personas que tienen CuentaRUT activa, esto significa con uso dentro de los últimos 6 meses, recibirán su pago vía transferencia en esa cuenta.



 Aquellas personas que NO tienen CuentaRUT activa, podrán cobrar las órdenes de pago de febrero y marzo en sucursales de BancoEstado y, eventualmente, también en oficinas de Caja Los Héroes.



Para este último caso, se informará en los próximos días a través de las redes sociales ChileAtiende en Facebook, Twitter e Instagram y el Call Center 101, la confirmación de la red de pagos disponible para estos efectos.



