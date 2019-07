Opinión 30-07-2019

Atención preferente en salud: ¿Cómo apoyaremos a los adultos mayores y personas con discapacidad?

Hace pocos días se nos entregó una noticia que será un alivio para muchos chilenos y chilenas. Nuestro mandatario nos explicó la importancia de que los adultos mayores y las personas con discapacidad puedan tener acceso a beneficios, los que se traducen en un salto significativo en calidad de vida.

Desde el primer día de gobierno, buscamos promover un cambio cultural, una mirada activa y positiva, una integración social completa en todos los ámbitos de la vida. Así es como bien es sabido que nuestro principal compromiso es con los Adultos Mayores y queremos seguir en sintonía para continuar potenciando los programas expuestos por la Primera Dama, Cecilia Morel, que en definitiva busca, Adultos Mejores, y que esta nueva etapa en la vida no sea un problema, sino que, una oportunidad.

A raíz de esto, la Atención Preferente en Salud ha llegado para quedarse. No queremos que nuestros adultos mayores y personas con discapacidad se encuentren horas esperando una atención, que para ellos en muchas ocasiones puede ser vital. Esta ley que modifica la ley N°20.584, ha creado este derecho.

Pero, ¿qué implica esta ley? Puede ser la pregunta que muchos se estén haciendo y es que con esto queremos que con cualquier prestación de acción de salud, se facilite el acceso a los ya mencionados, sin perjuicio de la priorización que corresponda aplicar según la condición de salud del paciente, de acuerdo al protocolo respectivo.

En consecuencia, nuestros adultos mayores sobre 60 años y toda persona con discapacidad tendrán una atención oportuna, acceso a medicamentos, y asignación prioritaria para exámenes o procedimientos médicos más complejos. Entendemos el sentido de urgencia y no queremos seguir afectando sus vidas, con largas y agobiantes esperas en su atención.

Así es como gobierno seguimos avanzando. Lo que quizás para algunos no es mucho, estamos seguros que para los beneficiados significa un descanso.

Continuaremos hasta lograr que el escenario y las realidades que viven miles de chilenos y chilenas sea el óptimo. Seguiremos trabajando con iniciativas como estas, que como ya mencioné se ponen en marcha en la misma línea del Programa “Adulto Mayor”. Estos son tremendos desafíos que estamos dispuestos a cumplir, lograr ciudades amigables, un aumento en los geriatras, mejora en las pensiones y por qué no, alegría de vivir.





(Jorge Guzmán Zepeda, Seremi de Gobierno de la Región del Maule)