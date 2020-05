Crónica 05-05-2020

Atención Pymes: Lo que deben saber a la hora de solicitar el crédito Covid-19



El Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape) ya es ley y las líneas de créditos podrían otorgarse a contar de la primera semana de mayo. Desde Red de Ayuda a Contadores Redacon, Patricio Gana explica sus principales alcances.

La pandemia del Coronavirus trajo innumerables consecuencias económicas para las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Ante esto, el Gobierno propuso entregar nuevos créditos a las Pymes por un monto cercano a los 24.000 millones de dólares, cifra apalancada por el nuevo capital del fondo que asciende a 3.000 millones de dólares y que se destinan al Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape), lo que equivale a cerca del 10% del Producto Interno Bruto del país (PIB), una cantidad que les ayudará al menos a sobrellevar los próximos meses.

Estas nuevas líneas crediticias tendrán la función de entregar liquidez a las Pymes para que estas puedan financiar el capital de trabajo, con condiciones especiales para enfrentar la pandemia.

Patricio Gana, socio director de Red de Ayuda a Contadores (Redacon.cl) dio cuenta de qué trata el mencionado Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape): “esta iniciativa es un crédito en el cual el Estado garantiza a las instituciones bancarias el pago de un porcentaje determinado, sobre un crédito otorgado a un deudor determinado. Esto quiere decir que el Estado de Chile será el aval de la pyme en caso de que esta última no pueda pagar el crédito en el tiempo establecido en la ley”.

Las Pymes que podrán acceder a este crédito sus ventas netas no pueden exceder del millón de Unidades de Fomento al año.

“Gracias a estos créditos se verán beneficiadas entre 806.000 y 1,3 millones de empresas, las cuales podrán solicitar un monto equivalente de hasta 3 meses de ventas. También hay que dejar claro que el Estado de 0 a 25 mil UF será garante del 85% del préstamo; entre 25 mil y 100 mil UF la garantía será de 80%; mientras que entre 100 mil y 600 mil UF será de 70%; y entre 600 mil y 1 millón de UF de 60%”, detalló Gana.

En relación a la tasa, el socio director de Redacon afirmó que “el crédito tendrá una tasa nominal anual de 3,5%, lo cual en la práctica y en las condiciones actuales se cumpliría la promesa del Gobierno que garantizó que será una tasa de interés real cercana al 0%”.

Respecto del tiempo en que se tendrá que pagar el crédito a los bancos, el especialista detalló que el plazo de financiamiento será entre 24 y 48 meses, incluido al menos 6 meses de gracia. “En este periodo los bancos podrán otorgar flexibilidades intermedias para el tiempo de pago que vayan en beneficio del deudor, por ejemplo, empresas con flujos de ingresos estacionales o variables, como el sector agrícola e inmobiliarias. Hay que destacar que las instituciones financieras no deberán establecer costo alguno para el pre-pago de estas obligaciones”, señaló.