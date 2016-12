Deporte 22-12-2016

Atilio Tapia: “Es un orgullo que el longaviano Iván Morales haya sido nominado a la Selección Chilena Sub 20”

El ex futbolista y actual entrenador Fifa, Atilio Tapia, se mostró orgulloso de que uno de los jugadores que él descubrió en la Escuela de Fútbol de Colo Colo en Linares, Iván Morales Bravo, haya sido nominado para integrar la Selección Chilena Sub 20 que competirá en el Sudamericano de Ecuador.

“Iván es longaviano igual que yo. Llegó a la escuela de fútbol a los 12 años, y como vimos sus condiciones, junto a Jorge Cordero, lo preparamos durante un año, ingresándolo a Colo-Colo a los 13, marcando desde ese momento en el club albo una diferencia importante, ya que fue uno de los más grandes goleadores de las divisiones menores”, afirmó.

Tapia dijo que “desde niño fue un jugador diferente con un olfato goleador que desde el principio nos llamó la atención, y ello se ha reflejado en sus actuaciones en el primer equipo de Colo-Colo, que recientemente lo aseguró con un nuevo contrato hasta el 30 de junio del 2022, que contempla una cláusula de salida de 5 millones de dólares”.

“Iván Morales, de 17 años, lleva dos goles con el primer equipo, y probablemente se convierta en una gran figura y sucesor de Esteban Paredes. Me dio mucha emoción verlo en la final de la Copa Chile besando la Copa”, agregó el entrenador quien además es veedor oficial de Colo-Colo.

Atilio Tapia dijo que actualmente tiene en la cantera del cuadro popular otros 5 jugadores de esta provincia.

FOTO: Entrenador Atilio Tapia.