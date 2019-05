Deporte 11-05-2019

Atleta cauquenino clasificó a los III Juegos Deportivos Paranacionales

Bastián Aravena sueña con obtener una medalla en esta competencia programada entre el 17 y el 30 de mayo en la capital.

Una retinitis pigmentosa progresiva ocultó la luz que recibían los ojos de Bastián Aravena de 17 años, alumno de primer año de enseñanza media en el Liceo Antonio Varas de Cauquenes.

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que este joven estudiante practique el atletismo.

Se ha especializado en los 1.500 metros, 5.000 metros y salto largo en categoría V12 y ya tiene su cupo asegurado en los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales a realizarse en Santiago.

La Seremi del Deporte, Alejandra Ramos, valoró el esfuerzo que este entusiasta deportista coloca para salir adelante “Muy contentos del gran trabajo que viene haciendo Bastián, quien debe apoyarse en un guía que es Cristóbal Pérez. Han estado entrenando juntos hace mucho tiempo, incluso ha bajado sus tiempos, lo que es formidable. Tienen argumentos para ganarle a cualquiera, por lo que creemos que la Región del Maule tendrá en el atletismo paralímpico posee excelentes representantes”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

En efecto, por su condición, Bastián Aravena tiene que correr acompañado por el atleta de 34 años, Cristóbal Pérez, quien asume la misión de ayudar al deportista a llegar a la meta “Estoy muy feliz de ir a los Juegos Paranacionales. Nunca me lo esperé. Hemos entrenado muy duro. Estamos bien físicamente. El apoyo de Cristóbal ha sido muy importante. Siempre me está dando ánimo, fuerza, me alienta que puedo lograrlo, además le tengo mucha confianza. Tengo muchas expectativas de ganar medallas y lograr las marcas que me permitan poder participar en torneos en el extranjero”, indicó el atleta de Cauquenes.

Por su parte, Cristóbal Pérez, guía de Bastián, dijo asumir que se ha convertido en algo así como “los ojos de Bastián” “Todo se basa en la confianza. Debemos mantener los ritmos y una coordinación. Eso se hace a través del trabajo. Tengo que ser sus ojos, sus piernas y su corazón. Trabajar el tema mental. Decirle cuánto queda, qué es lo que suena, qué hay al frente. Eso es solo trabajo. Él va por un sueño y no le puedo fallar”, contó.

Bastián Aravena y Cristóbal Pérez llevan más de 1 año entrenado tres veces por semana, aumentando las cargas físicas y las sesiones de kinesiología para evitar lesiones.

La gran meta es lograr una medalla en los III Juegos Deportivos Paranacionales 2019.