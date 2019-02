Deporte 21-02-2019

Atleta curicana Clara Morales se prepara para Juegos Nacionales y Panamericanos

La afamada fondista buscará en el selectivo de Temuco, un cupo para estar presente en el Panamericano de Lima y de paso desea representar a la región en los próximos Juegos Nacionales y Paranacionales a desarrollarse en Santiago en mayo próximo.



Agradecida se mostró la atleta Clara Morales Urzúa por el gesto que tuvo el Intendente del Maule, Pablo Milad Abusleme de recibirla y brindarle apoyo en su preparación para el selectivo de Temuco con miras a los Juegos Panamericanos de Lima y con ello representar a la región en los próximos Juegos Nacionales y Paranacionales a desarrollarse en Santiago en mayo próximo.



El torneo programado para el 17 de marzo en el Estadio Germán Bécker Baechler, la fondista oriunda de Sagrada Familia tratará de lograr las marcas que le permitan clasificar a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.



Clara Morales sostuvo que fue recibida en audiencia especial, en donde explicó las necesidades que tiene para seguir adelante con su proyecto, encontrando una feliz respuesta de parte del jefe del Gobierno Regional “él es muy amable, muy cordial y cercano. Es que hablamos el mismo idioma porque viene del mundo del deporte. Entiende las necesidades que tenemos los deportistas, así que recogió nuestra solicitud y aprobó recursos que permitirán contar con alimentación, traslado, cubrir los gastos en mi entrenador, kinesiólogo, nutricionista, etc. Muy agradecida por este apoyo y respaldo que me hizo sentir”, dijo.



El plan de trabajo de la deportista junto a su entrenador José Herrera es sacar el máximo kilometraje en entrenamientos de mañana y tarde “buscamos tener más fuerza haciendo cerro y trabajo de pista. Avanzamos de 25 a 30 kilómetros. La idea es llegar a los 180 kilómetros en dos semanas. Nuestra planificación irá además, dependiendo del calendario que apruebe la Federación”, indicó Clara Morales.



En efecto, para marzo debiera estar listo el calendario de eventos de la temporada, sin embargo, debiera contemplar eventos de 10K, 21K y Campeonato Selectivo para los Juegos Nacionales Deportivos que se realizarán en Talca.



También el selectivo de Temuco.



Para estar en los Juegos Panamericanos de Lima, hay dos opciones explicó la atleta Clara Morales “trataremos de buscar la clasificación en los 42K que requiere de mucho esfuerzo y si no se puede, intentaremos lograr marcas en pista, es decir, 5.000 y 10.000 metros. En la preparación semanal solo hay 1 día de descanso. El resto empezamos el entrenamiento a las 7 de la mañana, con períodos ascendentes de kilometraje”.

La deportista también se reunió con la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos, acogiendo el llamado de mediar ante el Intendente Pablo Milad para ir en su apoyo “me reuní con Clara en un café de Curicó y me explicó sus necesidades. También le dije que como servicio Mindep-IND solo apoyamos por proyectos a través de una organización deportiva para postular al Fondeporte (plazo que expiró en enero) o Donaciones (que es los primeros quince días de cada mes a partir de marzo). Por ello espero que tenga el apoyo en este gran desafío que es clasificar a los Panamericanos de Lima. Entendemos su esfuerzo y por eso que el señor Intendente le está ayudando en seguir con su preparación para el selectivo del 17 de marzo en Temuco”, manifestó la autoridad del deporte regional.



Clara Morales organiza sus tiempos entre el entrenamiento y su familia.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo