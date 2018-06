Deporte 22-06-2018

Atleta del Instituto Comercial, Guillermo Becerra, derrocha talento y disciplina

Cada año ingresan al Instituto Comercial centenares de alumnos, cada cual, con sus características y habilidades, listos para ser potenciadas, pulidas y multiplicadas en el quehacer académico y extraescolar. Es así como hay lumbreras, cuyo brillo las hace destacar, pero también guía el camino de los demás, hacia la satisfacción, la excelencia y el éxito.

Es el caso de Guillermo Becerra, estudiante que llegó al colegio este año y cursa 1er. año Medio, buscando en un tiempo más ingresar a la especialidad de Servicios de Turismo. Él es un atleta, pero no sólo por querer serlo, sino que también porque ha obtenido importantes logros a su corta edad y, a través del Instituto Comercial, busca dar un salto en su incipiente carrera, avanzando así en lo deportivo y también en lo académico.

Entre sus logros en la disciplina de salto alto, ostenta los títulos de campeón nacional de cadetes y menores, el año 2016 y 2017; campeón regional Sub 14-16, años los años 2016, 2017 y 2018; y campeón nacional sub 14, los años 2016 y 2017. Además, obtuvo el 3er. lugar en los Juegos Deportivos Escolares Sudamericanos, realizados en Medellín (Colombia), el año 2017; y el 4to. lugar en los Juegos Binacionales, en Córdoba, Argentina. Asimismo, está en 4to. lugar nacional en el ranquin de salgo alto y largo.

Al respecto, la directora del establecimiento, Jacqueline Concha, piensa que Guillermo “es un pequeño Tomás González. Espero, con la ayuda de Dios y la perseverancia que él tiene, el trabajo, la constancia, el esfuerzo, que llegue a la cima. Él deja mucho de lado su vida juvenil. Yo les contaba ayer a sus compañeros: mientras ellos juegan Play, Guillermo está entrenando; mientras ellos están viendo la teleserie, Guillermo está preocupado de su acondicionamiento físico; entonces aquí hay una muestra de dedicación y perseverancia”.

Por su parte, el joven atleta sostiene que eligió el Instituto Comercial porque está la especialidad de Servicios de Turismo, que es la que más le gusta. “El colegio lo conozco desde que era chiquitito, además, mi hermano estudia aquí, entonces ya tengo una relación con los profesores. Estoy feliz de estar aquí, muy grato, también los compañeros, el curso que me tocó, son excelentes, más encima tengo el apoyo de todos. Me encanta que confíen en mí y que por ser un niño pueda lograr varias cosas, lo que me motiva más a hacer lo que a mí me gusta”, afirmó.