Deporte 14-05-2020

Atleta Evelyn Ortiz releva el programa #entrenaencasa para combatir el sedentarismo



* Todas las tardes la ciudadanía puede acompañar a la campeona iberoamericana categoría máster de los 800m planos en sus clases a través del Facebook del Mindep-IND. La puedes seguir de lunes a viernes, a las 19 horas.



En el marco del Programa #EntrenaEnCasa del Mindep-IND y a raíz de la emergencia sanitaria por pandemia de Coronavirus, la destacada atleta nacional Evelyn Ortiz, oriunda de Curicó, se encuentra impartiendo clases en vivo y en directo a través del Facebook del Mindep-IND.

Quienes se conectan de lunes a viernes, a partir de las 19 horas, participan con ella en una dinámica entretenida de ejercicios tendientes a combatir el sedentarismo.

Al respecto, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez, destacó que “con la finalidad de incentivar el llamado a quedarse en casa y evitar las aglomeraciones debido al avance del Covid-19 en nuestro país, es que la ministra Cecilia Pérez, hace poco más de un mes efectuó el lanzamiento de cápsulas #EntrenaEnCasa con recomendaciones para entrenar sin salir de casa, las que están publicadas diariamente en las redes sociales del Mindep-IND. La contingencia amerita buscar métodos distintos de entrenamiento, ya que es una muy buena manera de combatir la ansiedad y el estrés con el que muchos viven esta pandemia. Nuestra atleta máster y especialista en 800m planos, Evelyn Ortiz prepara todos los días una entretenida clase para practicar en casa, en familia y bajo un entorno seguro. Se aprovechan espacios reducidos para la mantención física y pasar un rato entretenido haciendo ejercicios”, sostuvo la máxima autoridad del deporte regional.

Las clases son sencillas y fáciles de seguir desde la casa.

La Campeona Iberoamericana de Atletismo Máster, Evelyn Ortiz, expresó “el programa #EntrenaEnCasa ha sido todo un descubrimiento para mí, tanto como profesora de educación física como atleta. Destaco el hecho de tener esa conexión todos los días con la gente, el poder realizar actividad física y llevarla a los hogares, que las personas cambien-de alguna manera-, sus hábitos y tengan una vida un poco más saludable y se liberen de esta angustia y estrés que se está viviendo a nivel mundial dado esta pandemia”, dijo.

Especial énfasis ha tenido este Programa del Mindep-IND, que es una nueva etapa en el fomento de la actividad física, dada la contingencia, ha sido la participación de deportistas de alto rendimiento.

En este aspecto, la coach de Fox Sports, Evelyn Ortiz manifestó “lo que ha ocurrido nos ha cambiado la vida a los deportistas. No me siento ajena a eso. He tenido que diseñar una nueva estructura de entrenamiento como también mi proceso para ir a un Mundial. Todo eso se vino abajo. Hay que plantearse nuevos desafíos y esperar qué va pasando a nivel mundial en cuanto a las competencias. Hasta el momento, todo está suspendido. De alguna manera, todos los deportistas quedamos en el aire, pero confiados en que va a pasar pronto y saldremos fortalecidos. El deporte es a lo que me dedico y el no estar compitiendo, genera una incertidumbre de cómo responderle al sponsor. Hay harto detrás de eso. Con mi entrenador Pablo Squella, estamos haciendo solo mantención”, añadió la deportista maulina.

Para este año, Evelyn Ortiz tenía previsto participar en el Campeonato Panamericano de Atletismo de Río de Janeiro, Brasil, sin embargo, la pandemia por Covid-19, obligó a suspenderlo de manera indefinida.