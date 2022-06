Deportes 08-06-2022

Atleta linarense, Benjamín Aravena: “seguiremos trabajando para lograr mejorar las marcas”

Con un poco de desazón , pero también confiando en que las experiencias ganadas son importantes, el atleta linarense Benjamín Aravena , que viajó recientemente con su entrenador Luis Cerda , a Cochabamba, Bolivia , para participar en este torneo sudamericano , realizó un síntesis de lo que fue su presencia en esta cita deportiva en tierras altiplánicas. “Fue una carrera muy agotadora , sobre todo los 200 metros , por la altura que afectó , di lo mejor , pero en los últimos metros te pasa la cuenta y ya era insoportable , no sentía nada , las piernas no me respondían . No se pudo, lo volveremos a intentar en otra oportunidad, y para eso vamos a trabajar con todo para lograr objetivos. Quiero agradecer a toda la gente que confió en mi y les prometo que seguiré entrenando para dejar en lo más alto el nombre de nuestra ciudad”.

En tanto que Rocío Muñoz, debutará este sábado Atleticageneve- EAP, World Atletics Continental Tour Bronze en Suiza, en la especialidad de Salto Largo.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo