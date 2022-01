Deportes 08-01-2022

Atleta linarense Rocío Muñoz se proyecta a Santiago 2023



*Deportista maulina destacó en el Sudamericano sub-23 de Ecuador y el Panamericano Júnior de Cali y Valle del Cauca en calidad de seleccionada nacional.









Una de las cartas chilenas a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, es la atleta de Linares, Rocío Muñoz Van Rysselbergue.

Desarrolla 3 especialidades “aunque hago salto largo y las postas 4x100m y 4x400m, la idea de este año es ir combinándolas, ya que en las postas también hay posibilidades de clasificar a campeonatos internacionales... Y ojalá clasificar al Team Chile de Santiago 2023”, explicó.

2021 lo despidió recibiendo un merecido reconocimiento de parte del Mindep-IND a los logros deportivos conquistados en los I Juegos Panamericanos Júnior de Cali y Valle del Cauca, Colombia.

Fue medalla de Plata en la Posta 4x400m con registro de 3:38.24

Para el Director Regional del Instituto Nacional del Deporte, IND, Sebastián Pino Sáez “Rocío es una gran atleta de nuestro Programa Promesas Chile. Un ejemplo de esfuerzo. Durante la pandemia siguió entrenando tanto en su casa y posteriormente con una autorización especial en la pista atlética del Estadio de Linares. Toda esa carga positiva le permitió obtener muy buenas marcas y medallas en los campeonatos de San Carlos de Apoquindo y los eventos internacionales a los cuales asistió como seleccionada nacional”, sostuvo la autoridad del deporte regional.





“ME LO PROPUSE Y LO LOGRÉ”





Después de la pandemia, la joven deportista volcó toda su preparación al aspecto competitivo “feliz. La verdad es que el año 2021 sobrepasó mis expectativas. Muy contenta con lo logrado. La verdad es que todo lo que me propuse lo logré y más. Obtuve medallas en el Panamericano y el Sudamericano sub – 23, así que ahora a prepararse para este 2022”, dijo.

El año pasado, Rocío Muñoz registró su mejor marca en la prueba del salto largo “fue 6.26m, aunque en el Panamericano de Cali llegué a 6.16m. Una experiencia muy fuerte, ya que la niña que ganó hizo 6.33m. Ahora ya empiezo a pensar en Santiago 2023, para lo cual hay que estar preparada”.

Consultada por la opción de vincularse a la política por herencia familiar, la deportista sonrió “puede ser… puede ser que sí, puede ser que no… no sé. Eso se verá más adelante. No me cierro a esa posibilidad. Como mi tía, mi tío y mi abuelo. La verdad es que mi familia siempre ha sido de la política, pero… uno nunca sabe lo que puede pasar…”, concluyó.