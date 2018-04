Deporte 07-04-2018

Atleta Master Moisés Castillo de Linares logra récord nacional en la categoría en la Prueba de 400 metros Planos

En una vibrante competencia atlética, realizada el día domingo en la pista de recortán del Estadio Atlético de Chillán, el atleta master Moisés Castillo, reconocido también en Linares, por su vasta trayectoria literaria, logró el récord nacional en la categoría 70 – 74, en la prueba de 400 metros planos con un tiempo de 1.13. 01.



Sin duda, que este record se transforma en todo logro para el destacado corredor, que ya desde hace años se ha instalado como uno de los grandes atletas senior de nuestra ciudad.



“Esto me sorprendió mucho, porque debo señalar que hace diez años, en esta misma prueba logré un tiempo inferior en sólo 1 segundo, al record obtenido ahora, haciendo notar, eso sí, que estoy hablando de hace 10 años, donde las condiciones eran obviamente distintas, por lo que me he quedado muy conforme con mi desempeño”, señaló.



Moisés Castillo continúa preparándose y entrenando para nuevas competencias, con la idea de mejorar cada vez sus récords, extendiendo una invitación a toda la comunidad para buscar espacios para su desarrollo físico y deportivo.