Deporte 16-06-2019

Atletas maulinos competirán en Sudamericano Categoría Sub – 20

Catalina Cárcamo, Camilo Reyes y Rocío Muñoz participarán en Torneo Continental a disputarse en Cali, Colombia.

Los mejores atletas de Sudamérica a nivel juvenil estarán presentes en el Campeonato de Atletismo sub-20 a realizarse los días 15 y 16 de junio en la ciudad de Cali, Colombia.

La Región del Maule estará representada por Catalina Cárcamo y los integrantes de Promesas Chile (ex CER) del Mindep-IND, Camilo Reyes y Rocío Muñoz.

Al respecto, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos, manifestó su complacencia por la experiencia que vivirán estos tres deportistas maulinos “como Mindep-IND, estamos muy contentos de que estos jóvenes vayan a Cali a representarnos en este prestigioso torneo internacional. Ellos se han ganado este derecho gracias a su esfuerzo y dedicación. Han demostrado con resultados que son de los mejores del país y que por eso van a competir a Colombia”.

La autoridad precisó que “dos de estos deportistas pertenecen al Programa Promesas Chile y eso nos pone orgullosos como Mindep-IND. Vamos por buen camino. Hace rato que el atletismo maulino ha venido destacando a nivel nacional e internacional. Les deseamos mucho éxito”, añadió.

Para Catalina Cárcamo, campeona nacional en salto alto en los recientes Juegos Deportivos Nacionales, este Sudamericano tiene una especial importancia en su carrera “significa mucho para mí, ya que siempre estuvo dentro de mis mayores objetivos obtener un cupo para participar en algún Sudamericano. Haberlo conseguido me demuestra que voy en un muy buen camino. Todo el entrenamiento puesto día a día en la pista junto a mi entrenador y compañeros de club fueron los correctos y han valido la pena”, indicó.

Como una manera de mejorar su rendimiento, la deportista se sometió a una dieta con un nutricionista.

En tanto, la atleta Rocío Muñoz, dijo estar feliz por esta representación nacional que tendrá en Colombia “súper ansiosa y con ganas de competir. He entrenado harto, así que espero estar entre las tres primeras. Sé que este año es algo más difícil, ya que compito con niñas un año más grande, pero eso no me desmotiva. Incluso me dan más ganas de superarme”, añadió.

La linarense estuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud realizados en Buenos Aires, Argentina.

Por su parte, Camilo Reyes, especialista en el lanzamiento de la bala precisó que su objetivo es llegar a instancias mayores “quiero clasificar a la final. Es primera vez que voy a un Campeonato Sudamericano. He entrenado muy duro. Espero meterme en podio y mejorar mis marcas para clasificar al Panamericano”.

Agregó que “representar a Chile es algo muy duro, es distinto competir por la región o por un club a competir representando un país. Estoy contento por esta oportunidad”.

El 43° Campeonato Sudamericano de Atletismo sub 20 se realizará en la pista del Estadio Pedro Grajales de la ciudad de Cali, Colombia.