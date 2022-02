Deportes 11-02-2022

ATLETAS PROMESAS CHILE CAUQUENES REALIZAN CONCENTRADO DE PERÍODO BÁSICO



Grupo de deportistas dirigido por el técnico Cristián Colombi se sometió a mediciones corporales y potencia de extremidad inferior, a fin de planificar de mejor forma sus micro ciclos de entrenamiento.



En el camping Pedernales de Pelluhue, a orillas de un riachuelo y en medio de un bosque que otorgan total tranquilidad para el descanso, el equipo de atletas y para-atletas de Promesas Chile de IND de la comuna de Cauquenes, se encuentra realizando un concentrado de dos semanas.

Sofía Torres, Cristopher Colombi, Ana Valenzuela, Yéster Ávila, Benjamín Inostroza, Matías Moya, Marcelo Abarza, Lesly Moraga, Valentina Arellano y Benjamín Betancur se les están aplicando cargas físicas de mediana a máxima intensidad con tres sesiones diarias y la respectiva alimentación y tiempos de descanso.

Al respecto, el Director Regional del Instituto Nacional del Deporte, IND, Sebastián Pino Sáez, expresó “este es un grupo muy unido y amante de un deporte en donde todo el esfuerzo es personal. Junto a su profesor, Cristián Colombi y sus familias, han programado un concentrado fuera de su hogar. Lo están haciendo en un lugar rodeado de naturaleza hasta donde llegaron nuestros profesionales para someterlos a una serie de mediciones desde la talla, peso, perímetros corporales, etc. estableciendo una medida dietética ideal para su condición física”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

La temporada deportiva comenzará el 18 de febrero con el torneo atlético de verano a realizarse en el Estadio Bicentenario La Granja de Curicó.





MEDICIONES CORPORALES





El grupo de atletas y para-atletas de Promesas Chile de IND, Cauquenes, se sometió a mediciones de composición corporal y potencia de extremidad inferior.

Su objetivo apunta a establecer un diagnóstico y mejoras en su macro ciclo individual.

El metodólogo Jorge Villena explicó “la analizadora corporal permite conocer el porcentaje de masa corporal, porcentaje de grasa, si hay descompensaciones musculares, la alimentación de las últimas 72 horas, consuno de proteínas, hidratación, etc. Entrega una variable súper confiable si se respetan los protocolos de ayuno y período para dar un 99% de confiabilidad en los resultados. Este es un parámetro que sirve al entrenador para establecer expectativas en sus micro ciclo de entrenamiento”.

La tecnología aplicada permitió conocer los resultados de inmediato.

Para la velocista Ana Valenzuela “es increíble. No pensé que iba a estar tan rápido el resultado. Me dijeron que en lo muscular, estoy bien, aunque debo bajar mi porcentaje de grasa. Todo con trabajo, se puede, ya que para este año tengo nuevas metas que cumplir”, a lo que su compañero Benjamín Inostroza agregó “interesante, estuvo bueno para ver en qué condiciones estamos para empezar el año. Tengo que mejorar la alimentación… es que ´como caleta´, así que hay que ´auto cuidarse´. Estoy volviendo, ya que me tomé como dos años de vacaciones y con ganas de ganar campeonatos y, en especial, clasificar al Sudamericano”, dijo.

Sobre estas mediciones, el head coach Cristián Colombi indicó “lo importante es mejorar lo que está ´malo´ e ir potenciando el trabajo que se está haciendo. Uno es netamente en gimnasio y pista y el otro, netamente en la casa que es la alimentación. Ambos van de la mano. No podemos pretender buenos deportistas, si uno de estos eslabones de la cadena no funciona bien. Los papás también tienen una responsabilidad ¿conclusiones? Estamos en el período básico en donde es natural que los chicos se relajen. Esto es muy demandante. Se salen un poco de las dietas, pero también hay que ver que están en período de crecimiento y no les podemos pedir que sean tan estrictos, pero les pediremos que se ordenen para el período de adaptación a la competencia”.

La agenda deportiva de 2022 contempla los Campeonatos Nacionales de Lanzamientos de la Jabalina, Disco y Bala a realizarse en Temuco, mientras que, en el Estadio San Carlos de Apoquindo (Las Condes), tendrán lugar los de velocidad y saltos.