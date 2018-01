Nacional 28-01-2018

Audiencia clave en caso SQM: Discutirán suspensión condicional de procedimiento

A las 13:00 horas de este viernes se iniciará una audiencia clave en el caso SQM en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, en la que se discutirá una posible suspensión condicional de procedimiento para la empresa. En la audiencia, SQM será formalizada como empresa jurídica por una serie de hechos derivados del pago de coimas de su ex gerente general, Patricio Contesse, a personas ligadas al ex ministro Pablo Longueira. De esta manera, la empresa accederá a una salida alternativa, en la que pagará 3,8 millones de dólares y no irá a un juicio oral. Uno de los querellantes en el caso, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), se opone a esta opción, razón por la que amplió la querella presentada originalmente para incluir a las filiales de SQM , Salar y Nitratos, buscando evitar el cierre de la investigación.