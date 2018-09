Política 09-09-2018

Auditoría a los balances 2017 de los partidos políticos registra un 79% de avance

Como una forma de transparentar la información contable de los partidos políticos y auditar el adecuado uso de los recursos que reciben de parte del Estado a través de los aportes trimestrales, de acuerdo con artículo 44 de la Ley N° 18.603, éstos deben remitir al Servicio Electoral (Servel) un ejemplar de su balance anual. En este contexto, de las 28 colectividades que debían presentar en mayo pasado sus informes contables correspondientes al ejercicio 2017, se ofició a 19 por enviar información incompleta, la cual, en su momento, no permitía comenzar con su proceso de revisión; y a otras cinco por incumplimiento de los plazos de entrega de éstos.

Asimismo, la citada normativa establece que, si en el proceso de fiscalización se estima necesario formular aclaraciones, el Servel puede solicitar al partido las informaciones y antecedentes del caso, el que debe proporcionarlos en un periodo de 10 días hábiles.

En general, el proceso de fiscalización tiene un avance de un 79%. Sin embargo, en los 22 partidos que a la fecha se les han informado los resultados de la revisión de sus balances, el Servel detectó un total 284 situaciones que fueron observadas y que las colectividades deben aclarar para completar el proceso, y resolver la aprobación o rechazo de sus cuentas.

Cabe señalar que el Servicio podrá rechazar el balance cuando no se ajuste a las anotaciones de los libros o contenga errores u omisiones manifiestos. En caso de no existir objeciones o si estas han sido subsanadas, el Servel aprueba los balances y publica en su sitio web los extractos de éstos.