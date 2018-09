Social 15-09-2018

Aumenta el gusto por la música chilena y las personas que la escuchan tras la ley del 20%

Según la Encuesta Música Chilena 2018, realizada por Gfk Adimark, al 64% de los chilenos le gusta la música nacional, mientras que el 51% declara que escucha bastante música hecha por artistas locales.





Una encuesta realizada por GFK Adimark y encargada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes musicales (SCD), dio cuenta de la percepción de la gente con respecto a la música y particularmente la música chilena: la encuesta revela un crecimiento del número de personas que escuchan bastante música chilena. En el año 2013, antes que se implementara la ley del 20% de música chilena en radios, el porcentaje de quienes manifestaban que escuchaban mucha música nacional era del 39%; mientras que este año esa cifra subió a un 51%.



Con respecto a si es que les gusta la música hecha por artistas locales, un 64% de los encuestados indicó que le agrada mucho, lo que representa un aumento significativo respecto al 54% del año 2016 (Gfk Adimark).



Por otra parte, quienes no escuchan música hecha por artistas locales (49%), atribuyen esto a su poca difusión radial y a que no saben dónde encontrarla.



Más música chilena



Otro resultado que muestra este Estudio de Música Chilena 2018 es que se mantiene la tónica de que a las personas les gustaría que hayan más sonidos nacionales en las radios. El 57% de las personas consultadas señala que en las radioemisoras del país se debería tocar 50% o más de música local. Lo anterior se relaciona con el apoyo que se mantiene de parte de la gente hacia la existencia de la Ley del 20%, ya que en el sondeo un 70% se manifestó de acuerdo con que exista esta regulación, y el 90% considera además que la ley representa un verdadero apoyo a los artistas locales, y que es una buena forma de conocer bandas nuevas (87%).



Adicionalmente, el sondeo reveló el apoyo de las audiencias por el proyecto de legislar en favor de que exista un telonero chileno en los conciertos masivos que se realicen en nuestro país. De acuerdo a datos del año 2013, el 80% de los consultados señaló ser partidario de que exista esta llamada Ley del telonero, cifra que aumentó este 2018, siendo un 82% el que apoya esta medida.



LA MÚSICA COMO COMPAÑÍA PERMANENTE



Respecto al valor que los encuestados le da a la presencia de música en su vida cotidiana, el 77% de los encuestados declaró escuchar mucha o bastante música en su vida. Además, el 95% de los encuestados declara que cuando un espacio público tiene música sonando, es un lugar más agradable; el 94% lo considera un espacio más alegre y el 92% se siente más cómodo en espacios con música. También, y como elemento interesante, los encuestados en su mayoría declaran que prefiere que esa música que acompaña sus actividades en espacios públicos, sea totalmente variada, es decir, tanto de músicos conocidos como nuevos, nacionales y extranjeros, etc.