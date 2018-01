Crónica 10-01-2018

Aumenta la violencia sicológica según la tercera encuesta nacional sobre violencia intrafamiliar

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, y el subsecretario de Prevención del Delito, Óscar Carrasco, dieron a conocer los resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar contra la mujer y delitos sexuales.

La cifra de mujeres que declara haber vivido violencia física en el último año baja de un 5,8% a un 4,3%. Sin embargo, aumenta la prevalencia de la violencia sicológica que pasa de un 16,8% a un 20,2%. Este aumento está dado principalmente por la violencia psicológica leve, que medida en el último año, aumentó de un 16,8% a un 19,7%.

El espacio intrafamiliar continúa concentrando el 38% de la violencia que las mujeres declaran haber vivido en algún momento de su vida.

Un 37% de las mujeres denunció el último episodio de violencia física vivido, un 23% denunció el último episodio de violencia sexual y el mismo porcentaje (23%) hizo lo propio con la violencia psicológica.

El principal motivo por el que las mujeres no denuncian los episodios de violencia es porque no lo consideran algo serio o necesario (44%), porque las cosas mejoraron (32%) o porque tuvieron miedo (14%).

Un 46,8% de las mujeres que vivieron violencia física, 41,8% de las que vivieron violencia sexual y 48,9% de las que vivieron violencia psicológica no cree que sirva denunciar o denunció previamente y no pasó nada.

Este estudio que aborda la violencia contra las mujeres fue implementado por el Estado de Chile, en cumplimiento de recomendaciones internacionales como la que se desprende de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y también de una mesa local de expertas y expertos, donde participaron distintas instituciones del Estado.