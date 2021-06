Crónica 06-06-2021

Aumenta número de establecimientos educacionales que reinician clases presenciales en el Maule



Tras una visita que incluyó a escuelas y liceos de Linares, Retiro y Empedrado, el secretario regional ministerial (seremi) de Educación, Carlos Azócar, informó del aumento del número de establecimientos que regresan a clases presenciales, siempre en consideración de la etapa del Plan Paso a Paso en que se encuentra la respectiva comuna.



Azócar precisó que actualmente llegan a 186 los establecimientos educacionales de todo tipo que desarrollan actividades con presencia de alumnos y, al mismo tiempo, transmiten las clases a los estudiantes que permanecen en sus domicilios como parte del sistema de turnos que el colegio, jardín infantil o liceo ha establecido con el fin de mantener los aforos autorizados.



Agregó que en todos los establecimientos visitados, el liceo San Ignacio, el Instituto Linares, colegio Maria Auxiliadora y el colegio Politécnico Bicentenario Las Camelias, las medidas de precaución e higiene son muy estrictas, lo que sumado al alto número de docentes vacunados, da tranquilidad a apoderados, alumnos y profesores.



“Al día de hoy en la región del Maule hay 186 establecimientos que están funcionando de forma presencial, entre liceos, escuelas, jardines infantiles, escuelas de lenguaje y escuelas especiales. La verdad es que hoy día visitando la provincia de Linares, la comuna de Linares y la comuna de Retiro, el Colegio María Auxiliadora, el Instituto Linares y el Liceo Bicentenario Las Camelias de Retiro están con clases presenciales con todas las medidas de seguridad. Los apoderados tienen conocimiento de los protocolos y todo lo que los colegios han dispuesto para la seguridad de tanto los profesionales de la educación como los niños. Esa es una muestra de que sí es posible abrir los colegios. Estamos haciendo una invitación a que los alcaldes de nuestra región, en aquellas comunas en las cuales estamos en fase 2 y están todas las condiciones, podamos volver a clases presenciales”, argumentó.



DOCENTES Y ALUMNOS



Los establecimientos visitados implementaron sistemas de turnos ya sea por niveles, o por cursos, de manera de asegurarse de que se mantengan los aforos en cada momento, pero que la totalidad de los estudiantes puedan participar de clases presenciales durante la semana y que cuando les corresponda estar en casa participen de las clases impartidas al otro grupo y transmitidas en tiempo real.



El ánimo general en los establecimientos es de tranquilidad y ajuste a las nuevas reglas que impone la pandemia a la convivencia, pero tanto docentes como alumnos celebran el poder estar juntos de nuevo y avanzar sólidamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, que no logra todo su potencial al haber solamente clases a distancia.



Así lo manifestó la profesora Stefany Parra del 1er año básico del colegio María Auxiliadora: “los niños han vuelto muy contentos. Nosotros pensamos que quizá el primer día iban a estar asustados, se iban a querer volver a la casa, pero no encontramos con la sorpresa de que ellos se encontraban felices viniendo a clases; a ellos les gusta estar en clase, le gusta poder ver a sus compañeros. Así que ha sido gratificante porque sabemos que ellos están súper conscientes de lo que pasa, de todas las medidas de precaución, de todo lo relativo a lo sanitario y lo respetan porque saben que así ellos van a poder seguir asistiendo a clase”.



Una opinión que compartió alegremente la estudiante de 1er año medio del mismo establecimiento, María Laura Barrios, quien aseguró estar contenta también por haberse reencontrado con sus compañeras, además de poder concentrarse mejor en sus ramos al estar trabajando directamente con sus profesores. “Yo me he sentido muy cómoda y muy apoyada por el colegio. Pienso que ha tomado las medidas sanitarias necesarias… pienso que es mucho mejor la clase presencial ya que evita distractores. Por ejemplo, yo estoy en mi casa y por ahí pueden pasar camiones por afuera, puede ser que tenga mi teléfono a mano y me pongo a veces a ver redes sociales cuando debería estar en la clase, es así que hay mayores distractores en casa que en la sala de clases”, confidenció.