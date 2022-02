Policial 24-02-2022

Aumento de delitos en Longaví: Alcalde planifica mayor control y seguridad en la comuna



En reunión extraordinaria, la máxima autoridad comunal, Cristián Menchaca, se reunió con el capitán de la subcomisaria de carabineros, Juan Fuentealba, el representante comunal de seguridad pública, Marcos Verdugo, el Sargento Primero de gendarmería de Chile, el longaviano Luis Benavides, para abordar las principales causas de delito en la comuna y ver la posibilidad de crear una oficina de seguridad comunal.

Un progresivo aumento de delitos se ha visto los últimos meses en la comuna de Longaví, la ruralidad y la cantidad de población incide en la dificultad de carabineros de poder brindar cobertura a los hechos policiales que han tenido bastante connotación pública el último periodo. El alcalde de la comuna, Cristián Menchaca, señaló que, “Efectivamente, hoy nos hemos reunido con el capitán de carabineros y el encargado de seguridad pública del municipio, además hemos querido invitar a un amigo y miembro de gendarmería de Chile, Don Luis Benavides, porque queremos detener la ola de delitos que ha tenido la comuna en el último tiempo”. Agregando que, “Estamos planificando poder crear una oficina de seguridad municipal con gente experta y que tenga conocimientos de las personas que cometan delitos, por eso es muy importante poder trabajar con miembros activos de instituciones que ven esta realidad a diario, quiero decirles a la comunidad longaviana, a nuestros vecinos y vecinas, que estamos elaborando un plan de trabajo en conjunto para poder apoyar a las policías, y poder enfrentar a estos delincuentes que no son de la comuna, y que nuestro pueblo tenga la seguridad de siempre”.

Juan Francisco Fuentealba, capitán de carabineros de la comuna, manifestó que, “Hemos sostenido una reunión muy provechosa con el señor alcalde, y le hemos informado de los últimos hechos policiales de la comuna, y de qué forma estamos trabajando con la mesa de seguridad comunal, y además de poder concretar este proyecto de seguridad municipal, que es una muy buena idea para apoyar de manera logística la función de carabineros en la comuna”. Agregando que, “La mayoría de los delitos ocurridos en el último tiempo es de personas que no son de la comuna, por eso es muy importante poder reforzar la labor comunitaria, municipal, y de carabineros, para que juntos podamos enfrentar y bajar los hechos delictuales”.

Finalmente, Luis Benavides, oficial de Gendarmería de Chile, señaló que, “Primero agradecer la invitación del señor alcalde, una reunión muy provechosa donde le hemos entregado antecedentes que pueden ser muy provechosos para poder enfrentar hechos policiales, porque el mayor número de delitos graves son de gente que no es de la comuna, por eso hay que tener mucho cuidado con gente que llega a la comuna, porque son ellos los que están cometiendo este tipo de conductas ilícitas”