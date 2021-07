Opinión 07-07-2021

AUN ES TIEMPO DE PROCURAR Y CULTIVAR LA AMISTAD



En este tiempo moderno: Cuánta falta nos hace la amistad. Vivimos en el apuro del día a día, intentando alcanzar al tiempo, rodeados por los elementos electrónicos, sobretodo por aquellos de juegos y entretención, en un ensimismamiento absoluto frente al cual le doy valor sólo a mis intereses y necesidades personales sin preocuparme por el vecino, que muy probablemente puede requerir mi atención.

Hoy por hoy, los amigos se suman con los dedos de las manos, es preferible esconderse en el aquí y ahora de sí mismo, convivir en un mundo sin música, apurados desde la primera aurora de la mañana hasta la última sombra de la noche. Desechamos el saludo cariñoso y cercano por una imagen de video, valoramos las miradas retro-antiquísimas del pasado para construir un mundo virtual en post de la comunicación remota con el otro. El mundo ha cambiado, radicalmente, debemos transitar por veredas y autopistas digitales detrás de la luz del sol que se apaga cada atardecer.

Mañana es un buen día para encontrarse con el amigo de la cuadra del frente, con el amigo dependiente del almacén, con el compañero de labores, con quien quita la basura de nuestras veredas y con la mirada lúcida del niño pequeño que busca jugar a ser feliz.

La amistad se define en el diccionario como: “Afecto o cariño entre las personas” Por tal, mi amistad se debe manifestar, es necesario hacer evidente la amistad, demostrar este cariño o afecto, encontrarse, cotidianamente, con mis amigos, desear un buen día a quien convive mi existencia, pues vendrá un tiempo en el cual el uno o el otro ya no esté y resguardaremos el sentimiento del fracaso en nuestra amistad.

Niños y ancianos no tienen mayor conflicto para convivir la amistad, ellos se entregan sin temor ni duda al encuentro, reúnen lazos y vínculos sin mayor límite, están dispuestos a compartir la amistad sin condiciones, ofrecen su amistad y aguardan la del otro. Si todos pusiésemos atención en procurar lograr la amistad, seguramente nuestra aldea global alcanzaría un sana y mejor convivencia y nuestro estado de ánimo será vital para alcanzar la plenitud.

Que la amistad sea un cotidiano compartir, que el abrazo fraterno nos reúna, que la oscuridad no oculte las estrellas que brillan en la distancia estelar, que los ojos reúnan miradas y que la armonía procure alcanzar la serena paz. Un saludo fraterno, a la distancia, a mis amigas y amigos con sentimiento y corazón.







Marcelo Sepúlveda, profesor de Retiro