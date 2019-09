Política 03-09-2019

Auth y Tarud llaman al Gobierno a terminar con rezos y lloriqueos ante la guerra comercial y entrar en acción



Con un férreo llamado a terminar con la actitud pasiva que han adoptado ante la guerra comercial, el diputado e integrante de la comisión de Hacienda, Pepe Auth, y el ex presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Tarud, realizaron un llamado al Gobierno a que se pongan en acción de una vez por todas y buscar nuevos mercados para que nuestra economía no sea la principal perjudicada del duelo de poder entre China y Estados Unidos.



En este marco, el parlamentario independiente, Pepe Auth, recordó la estrategia utilizada por Sebastián Piñera en su candidatura presidencial, de culpar a las reformas de Michelle Bachelet de la desaceleración económica obviando los factores externos. “Seguramente el Gobierno estará muy arrepentido de su discurso durante el Gobierno pasado, cuando la desaceleración económica tenía, según ellos, exclusiva responsabilidad del factor interno y, resulta que, había una desaceleración mundial, el precio del cobre había bajado y la coyuntura internacional era crítica. Se están comiendo sus palabras, ahora le cuesta muchísimo al Gobierno convencer a la ciudadanía que el impacto de la coyuntura internacional es real y crítico sobre nuestra economía”. Además, recalcó que “No es con mantras que se resuelven las crisis”.



En tanto, El ex diputado, Jorge Tarud, dijo que esta guerra comercial ya lleva un año y medio y no tiene para cuándo terminar. “Hemos visto un Gobierno que ha estado de comentarista y espectador de lo que acontece cuando China representa el 30% de las exportaciones globales de Chile. En consecuencia, la situación es preocupante y más aún que el Gobierno no active la red internacional de embajadas y agregadurías comerciales, algo que realizan los países serios cuando hay una crisis”.



En el mismo punto, llamó a seguir el ejemplo de Australia cuando ocurrió la crisis asiática. “Yo fui embajador en Australia al inicio de la crisis asiática. Para Australia esto significaba el 60% global de sus exportaciones, ¿Qué hizo Australia? Activó su red internacional, buscaron nuevos mercados y salieron indemnes de la crisis asiática, mientras el Gobierno de Chile no hace absolutamente nada”.