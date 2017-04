Opinión 02-04-2017

Autismo: Visión del DSM-5 (Manual de diagnóstico y estadísticas de los desórdenes mentales)

La actual conceptualización del autismo, centrada en la idea de déficit (DSM-5, American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders-5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2013), conduce a una intervención educativa y de control de los síntomas, basada en principios de aprendizaje y modificación de conductas. Pero, en el marco de una reflexión clínica humanista, centrada en las personas, muchos profesionales de la salud y educación, se preguntan si probablemente, se está dejando fuera de foco, cuestiones vitales, para poder entender a estos pacientes, desde su propia y particular forma, de adaptación a su medioambiente.



Debemos recordar, que otras formas de pensar el autismo, pueden apoyar la necesidad de intervenciones, que van más allá del aprendizaje casi mecánico, de determinadas habilidades.



El DSM-5, es una publicación de la Asociación Americana de Psiquiatras (APA), que, en su quinta edición, del año 2013, norma internacionalmente, la clasificación de los desórdenes mentales, que en esta última versión, ha realizado sustantivos cambios, en dichas clasificaciones. Así, en el apartado infantil, ha sustituido los “Trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia” por los “Trastornos del Desarrollo Neurológico”, cambio basado en forma de postulado etiológico. Y, en lo referente, al tradicional Síndrome de Asperger, lo suprime e incorpora, al “Trastorno del Espectro del Autismo”.



En la forma, en que el autismo se integra, en esta nueva clasificación, se percibe otro cambio conceptual que, en realidad, lleva años admitido; la fusión del Trastorno Autista, del Trastorno Desintegrativo Infantil y del Síndrome de Asperger, categorías presentes en el anterior DSM-4-TR, en el Trastorno del Espectro del Autismo, denominado en forma popular, como Síndrome del Espectro Autista.



El equipo de profesionales de la salud y educación, basados en la práctica e investigaciones neuropsicopedagógicas, sustentadas en las guías provenientes, de los informes: Comparative Effectiveness of Therapies for Children With Autism Spectrum Disorders (Comparación de la eficacia de los tratamientos para niños con Trastornos del Espectro Autista) y Therapies for Children With Autism Spectrum Disorder: Behavioral Interventions Update (Terapias para niños con Trastorno del Espectro Autista: actualización en intervenciones conductuales), vigentes en los Estados Unidos, ha diseñado Programas de Tratamientos Específicos, orientados a las dos características principales del TEA: la Dificultad para la interacción social y la comunicación; y los

Comportamientos, intereses y actividades repetitivas; considerando que cada caso de TEA, es diferente en cada niño (a).



El TEA, es lo que se llama un “Trastorno de Amplio Espectro”, dado que, como se indicó anteriormente, los síntomas son diferentes en cada niño (a); síntomas que pueden ser, desde leves hasta graves y pueden cambiar, conforme el infante, crece; lo que hace difícil entender el trastorno y encontrar la o las mejores terapias.



Los Programas de Tratamiento involucran procesos de Enseñanza y Aprendizaje (destrezas de aprendizaje y razonamiento; y métodos para una "vida integral"); procesos Conductuales (abordan las destrezas sociales, la atención, el sueño, el juego, la ansiedad, la interacción con los padres y conductas desafiantes, entre otras variables); como de otros Tratamientos y Terapias; por ejemplo: Terapias del Habla y el Lenguaje; Terapia con música; Terapia ocupacional; Terapia con masajes; Sistema de Comunicación con intercambio de imágenes; y de Neurorretroalimentación (Biofeedback).



Todo ello, en colaboración directa con la atención médica farmacológica, que pueda estar recibiendo, las personas con TEA. Especialmente, dado que los investigadores, a nivel mundial, no poseen información suficiente, como para saber si algún tipo de tratamiento, permite obtener mejores resultados que otro; lo que no significa, que un Tratamiento, Terapia o Programa, no sean útiles. Significa simplemente, que los investigadores, no tienen información suficiente, como para poder afirmarlo, con plena certeza.



El abordaje e intervención de los Trastornos del Espectro Autista, están en una dinámica cambiante, no sólo por los factores genéticos o biológicos, sino también por las variables culturales, económicas y medioambientales.



