Social 23-07-2022

Autocuidado en salud: la mejor fórmula para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles

• De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud, casi 10 millones de chilenos tienen dos o más enfermedades crónicas, entre las que destacan la hipertensión, obesidad y diabetes; condiciones que puedes prevenir a través del autocuidado de tu organismo.

Este 24 de julio se conmemora el Día Internacional del Autocuidado de la Salud, con el objetivo de incentivar en la sociedad prácticas de vida saludables y la prevención de riesgos de enfermedades crónicas no transmisibles; las que representan la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo, causante del 71% de las defunciones anuales.

En este contexto, el nutriólogo César Blanco, Subdirector Médico Laboral y del Deporte de Clínica Las Condes, entrega una serie de recomendaciones para incentivar el autocuidado en la salud y la práctica de vida saludable para la prevención de enfermedades crónicas, que en Chile, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud, afecta a casi 10 millones de personas, que presentan dos o más enfermedades de este tipo, entre las que destacan la hipertensión, obesidad y diabetes.

“La importancia del autocuidado en salud es que nos ayuda a tomar conciencia y a mantener un buen patrón de conductas referente a una buena condición de salud, prevenir factores de riesgo y poder reconocer tempranamente signos o síntomas de enfermedad que nos permita consultar precozmente, para un mejor y más oportuno tratamiento, y en caso necesario, participar activamente de la recuperación integral de nuestra propia salud”, señala el especialista.

Existe una amplia gama de enfermedades que es posible prevenir y controlar a través de este mecanismo, que van desde un resfrío común, una virosis respiratoria, una virosis digestiva; hasta una diabetes mellitus, un infarto al miocardio, e incluso algunos tipos de cáncer.

El doctor Blanco agrega que el autocuidado no solo se trata de atender la salud física sino también la mental. En este sentido, por ejemplo, “la actividad física es vital no solo para nuestro bienestar corporal, sino también para ayudarnos a desahogarnos y a liberar el estrés. Otras conductas saludables que podemos incorporar en este sentido son: cocinar de manera saludable, caminar al aire libre, leer un buen libro o escuchar la música que nos gusta, hidratarnos con agua, usar técnicas de meditación y relajación, además de realizarnos los chequeos médicos según nuestra edad y riegos”.

AUTOCUIDADO DESDE LA PRIMERA INFANCIA

Chile presenta una de las mayores tasas de sobrepeso infantil de América Latina y el Caribe con un 9,8%, superando el promedio regional de 7,5%. Por ello, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos saludables en los niños, como un elemento fundamental para disminuir estas tasas y mejorar las condiciones de sobrepeso y obesidad actuales, que son la base en el desarrollo de patologías futuras.

“Los hábitos que se fomentan desde la infancia pueden contribuir a mantener nuestro bienestar, tener una actitud positiva frente a la vida y además ayudar a mantener nuestra autoestima y mejorar la autopercepción”, indica el nutriólogo de CLC.