Opinión 19-12-2018

Automatización, una tendencia que llegó para quedarse

Nadie podría discutir las cifras económicas que exhibe nuestro país este año, por un lado el crecimiento, bordeará el 4% o algo más, la productividad un alza del 0,5% , y una inversión también en aumento complementa un año, en que nos sitúa a la par con cifras de crecimiento mundial. Esto debiera hacernos pensar en un 2019 sin demasiados sobresaltos y con relativo optimismo.

Sin embargo, existe una cifra que no ha sido posible disminuir, ni mitigar sus efectos. Y es que el índice de desocupación no sólo presenta una alarma sobre esta economía, sino que además representa un desafío importante puesto que todo apunta a que ni siquiera la temporalidad de trabajos de la estación estival , lograrán disminuir el ya preocupante 7,1%, de desempleados instalado desde hace ya varias semanas..

Existen quienes culpan de este fenómeno a los inmigrantes, que en gran cantidad llegaron para quedarse y disputar la fuente laboral de actividades que no requieren mayor tecnicismo ni especialización. En Linares la cifra de desocupados es mayor al promedio nacional con un 7,2%.

Paralelamente el IMCE, (Informe Mensual de Confianza Empresarial), de noviembre, indica una baja situándola en cuatro puntos menos que la medición efectuada en el mes anterior, ubicándose por primera vez por debajo de los 50 puntos, preocupante escenario, si pensamos que es precisamente el empresariado quien : Invierte, produce , contribuye al crecimiento y origina fuentes de trabajo en este país.

No obstante esto, existe una variable que pocas veces, o hasta ahora no ha sido mencionada como un factor clave para este fenómeno, me refiero a la automatización o robotización de actividades, que en pocas palabras se puede definir como : “ El método donde se trasfieren tareas de producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos.

En su última edición, el MCI, ( Mckinsey Global Institute), presenta la evolución mundial en este tema y los resultados de su investigación son categóricos.: Alrededor de 60% de todas las profesiones están integradas por actividades automatizables y que representan al menos el 30% de su total. Serán susceptibles de automatizarse las actividades físicas en entornos altamente estructurados y predecibles, lo mismo que las vinculadas con la recopilación y procesamiento de datos.

Este estudio además indica fechas probables para su implementación, pero qué duda cabe que ésta tendencia ya comenzó a implementarse y sus efectos se están viendo o se verán en forma cada vez más evidente.

Para las empresas el beneficio es obvio, ahorro en mano de obra, producción ininterrumpida a tiempo completo, a menor costo, mayor eficiencia, sin mencionar que un robot: no se enoja, ni desmotiva, no se atrasa, tampoco se sindicaliza, no llega atrasado, ni debe asistir a fiestas de colegio, no pide aumento de sueldo ni tampoco aguinaldos.

Para los trabajadores la tarea pendiente representa un cambio en sus paradigmas y adaptarse a nuevos escenarios, complejos y más exigentes, en donde competir con las máquinas no es opción, sino convivir con ellas en nuevas funciones que le permitan de igual forma aportar a la empresa con una nueva mentalidad de colaboración, adaptación al cambio y nuevas habilidades, necesarias en esta nueva era de la automatización.





Magno Cofré Reyes

Facultad Economía y Negocios

Universidad de Talca

Contador Público y Auditor

Máster en Marketing y Gestión Comercial