Crónica 19-10-2021

Autor linarense nos adelantó el fenómeno de Carmen Mola





El revuelo mediático que se derivó del Premio Planeta de este año, en el que “Carmen Mola” se apropió del reconocimiento y dejó expuesto a los tres autores escondidos detrás de este seudónimo: Agustín Fernández, Jorge Díaz y Antonio Mercero, ha sacado a la luz un boom del empoderamiento femenino en la literatura. Como una referencia a lo anterior, una novela escrita por el autor linarense Roberto Meezs, nos profundiza en un método que se ha venido dando durante los últimos años: los seudónimos.



El seudónimo ha sido utilizado a lo largo de la historia por numerosos artistas, incluso Stephen King esgrimió el de “Richard Bachman” y la escritora Joan Rowling inmortalizó a “J.K. Rowling” para contrarrestar el machismo deliberado que adoptaban las editoriales europeas años atrás o, lisa y llanamente, para evadir la crítica pública.



La tortilla se ha dado vuelta en el sartén editorial. En el último tiempo Ha habido un incremento de la publicación de mujeres en los diversos géneros literarios, incluso en algunos que eran dominados por hombres. No obstante, la calidad en la escritura femenina ha iluminado la escena literaria chilena con grandes nombres como: Isabel Allende, Lina Meruane, Diamela Eltit, Nona Fernández, entre otras. Lo que ha derivado a que el mercado editorial apueste más dinero a las historias escritas por mujeres.



El dinero mueve las decisiones; y mientras más rentables sean, mayores serán las apuestas editoriales. Lo ocurrido con el premio planeta es respuesta a este fenómeno, y se puede resumir en una frase: mientras mas mediática la decisión, más dinero entrará en caja. Por lo que el fenómeno de ocultar a tres hombres tras el seudónimo de Carmen Mola es consecuencia de ello. Y no se equivocaron.



El escritor chileno, ROBERTO MEEZS, hizo alusión a este fenómeno en su último libro: BEST SELLER, donde nos narra la historia de un escritor mediocre que se ve enfrentado a un clima editorial adverso, precisamente donde la mujer es parte del boom preferido de los lectores y, por ende, las decisiones editoriales no lo favorecen para nada. Sumado a un trastorno de identidad disociativo, hace que el conflicto de la novela nos atrape en cada una de sus páginas. Está escrito con precisión en clave de terror psicológico y tiene una nutrida trama que recorre la locura de un escritor sin cabida en la línea editorial. La tendencia en el aumento de las ventas de la editorial se la llevan las escritoras mujeres, y se ve forzado a recurrir a un seudónimo para lograr publicar su obra, pero no solo a un nombre ficticio, sino a un cambio radical de apariencia. Un libro que nos muestra el empoderamiento de la mujer en la literatura y la inclinación de los lectores hacia la calidad de la escritura, independiente del genero. Esto no solo afecta en lo referido a escritores y escritoras, sino a muchas personas que se ven forzados a disfrazarse de un personaje ficticio para escalar en lo profesional.



Un libro recomendable para los lectores más osados y que valoren las buenas historias. Publicado en abril del presente año por Áurea Ediciones y que puedes encontrar en las principales librerías del país, como también en la página web de la editorial www.aureaediciones.cl