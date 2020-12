Nacional 31-12-2020

Autoridad asegura que hace "una trazabilidad muy exhaustiva" tras críticas por pasajera con nueva cepa de covid-19

Las autoridades de Salud aseguraron que la trazabilidad de los contactos estrechos de la mujer que llegó desde Madrid a Santiago y desde Santiago a Panguipulli (tras pasar por Londres y Dubai) portando la nueva cepa del covid-19 descubierta en Reino Unido, fueron contactados por las vías formales y no solo a través del llamado que se hizo ayer por la prensa. Según dijo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, "la forma directa" para ubicarlos es a través del Centro de Enlace del Ministerio de Salud quien pide "la información de los pasajeros del vuelo a la línea área en forma directa".

Sin embargo, aclaró que "en forma paralela es importante decir que a través de la prensa que aquellas personas que viajaron en ese vuelo fueran notificadas y eso ha permitido también tener alerta acerca de las personas". "Pero el Ministerio de Salud, a través del Centro de Enlace, tiene personas de turno 24/7 donde se conecta directamente con la línea aérea para que ellos entreguen la lista de pasajeros y no solamente la lista de pasajeros sino que la ubicación de los pasajeros para determinar cuáles son esos contactos estrechos", subrayó la autoridad. Daza detalló además que "la información que yo tengo en este minuto, es que los contactos estrechos tanto del vuelo de Madrid a Santiago como del vuelo de Santiago a Temuco, fueron contactados cada uno de ellos, se encuentran en aislamiento, muchos de ellos en residencias sanitarias". Asimismo indicó que otras dos personas que fueron contacto directo de la chilena que llegó al país con la nueva cepa del coronavirus "se les hizo la PCR y está negativa y se mantienen en aislamiento". Ellos dos se trasladaron en el mismo auto junto a ella. "Por lo tanto, se está haciendo un seguimiento estricto, se encuentran en aislamiento los contactos estrechos y los contactos directos de la persona ya sabemos que la PCR ha sido negativa", indicó la subsecretaria. En el mismo sentido y ante las críticas que han surgido, por ejemplo desde el Colegio Médico en donde se aseguró que "perdimos una nueva oportunidad de cortar la cadena de contagios", el ministro de la cartera, Enrique Paris, defendió el sistema de trazabilidad. "Para nosotros es muy importante la actividad de la prensa y lo que nos puede ayudar a comunicar, por eso ayer la doctora indicó el número de vuelo, los vuelos, el nombre de las aerolíneas. Eso no significa que esa sea la forma de comunicarles a los afectados. Todo lo contrario, el Centro de Enlace lo hace en forma directa con las aerolíneas y con los pacientes involucrados", declaró. El ministro de Salud comentó que "la ayuda que ustedes (medios de comunicación) otorgan que es muy bienvenida y muy necesaria, se utilizó ayer para dar esa información, pero paralelamente que obviamente que nosotros hacemos una trazabilidad muy exhaustiva en este tipo de casos".